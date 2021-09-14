【防疫條例】食環署巡查逾1400間餐飲處所　24名顧客涉違反防疫要求

▲ 政府發言人提醒餐飲業務負責人須遵從防疫要求。（資料圖片）

食環署與警方採取聯合行動，過去周末（9月10至12）於中西區、灣仔區、油尖旺區及沙田區特別針對違反「疫苗氣泡」下的規定的餐飲處所負責人採取嚴厲執法行動，共巡查了1447間餐飲處所，亦向涉嫌違反規定的三名處所員工及24名顧客發出定額罰款通知書。

署方指，向涉嫌違反《規例》規定的19名B類、C類或D類運作模式餐飲處所或酒吧／酒館負責人展開檢控程序，並要求相關餐飲處所採取減低傳播風險的相應措施。有關餐飲處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於二人同坐一桌，為期三、七或14天不等，而酒吧／酒館則須關閉14天。

署方又稱，亦向涉嫌違反規定的三名處所員工及24名顧客發出定額罰款通知書。當中，兩名員工涉嫌違反接種疫苗規定、一名員工涉嫌違反定期檢測規定，而有關顧客主要涉嫌違反與「安心出行」流動應用程式相關的規定，或身處餐飲處所「特定範圍D區」或酒吧／酒館內而違反與接種疫苗相關的規定。此外，有關部門同期亦有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。



發言人重申，餐飲業務負責人違反《規例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲業務處所的人士亦須遵從適用於他們的有關要求，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。有關人士可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按第599G章被定額罰款5,000元；顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。

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責任編輯：余思嵐