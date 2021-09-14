  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (週二) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫條例】食環署巡查逾1400間餐飲處所　24名顧客涉違反防疫要求

社會 17:07 2021/09/14

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

政府發言人提醒餐飲業務負責人須遵從防疫要求。（資料圖片）

食環署與警方採取聯合行動，過去周末（9月10至12）於中西區、灣仔區、油尖旺區及沙田區特別針對違反「疫苗氣泡」下的規定的餐飲處所負責人採取嚴厲執法行動，共巡查了1447間餐飲處所，亦向涉嫌違反規定的三名處所員工及24名顧客發出定額罰款通知書。

署方指，向涉嫌違反《規例》規定的19名B類、C類或D類運作模式餐飲處所或酒吧／酒館負責人展開檢控程序，並要求相關餐飲處所採取減低傳播風險的相應措施。有關餐飲處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於二人同坐一桌，為期三、七或14天不等，而酒吧／酒館則須關閉14天。

署方又稱，亦向涉嫌違反規定的三名處所員工及24名顧客發出定額罰款通知書。當中，兩名員工涉嫌違反接種疫苗規定、一名員工涉嫌違反定期檢測規定，而有關顧客主要涉嫌違反與「安心出行」流動應用程式相關的規定，或身處餐飲處所「特定範圍D區」或酒吧／酒館內而違反與接種疫苗相關的規定。此外，有關部門同期亦有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。

發言人重申，餐飲業務負責人違反《規例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲業務處所的人士亦須遵從適用於他們的有關要求，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。有關人士可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按第599G章被定額罰款5,000元；顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。

同場加映：【TOPick診症室】醫治痔瘡可用「橡筋」、手術切割等　中大醫生分析不同方法：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【新冠肺炎】今日新增一宗卡塔爾輸入個案　26歲男病人已於港接種兩劑復必泰
14:19 2021/09/13
【新冠肺炎】今日新增一宗卡塔爾輸入個案　26歲男病人已於港接種兩劑復必泰
【新冠肺炎】港府再撥逾3億支持18個本地大學研究　涉及評估疫苗誘導免疫反應及相關長期病患等
15:34 2021/09/13
【新冠肺炎】港府再撥逾3億支持18個本地大學研究　涉及評估疫苗誘導免疫反應及相關長期病患等
【新冠肺炎】67歲男病人確診留醫一年後病歿　本港累計213人感染後奪命
19:44 2021/09/13
【新冠肺炎】67歲男病人確診留醫一年後病歿　本港累計213人感染後奪命
【新冠肺炎】新增兩宗輸入個案包括一名外傭　初步陽性少於5宗
今日 14:22
【新冠肺炎】新增兩宗輸入個案包括一名外傭　初步陽性少於5宗
【疫苗接種】社交距離措施延長兩周至8月18日　收緊「B類」餐飲處所員工每7天一次檢測
17:09 2021/08/02
【疫苗接種】社交距離措施延長兩周至8月18日　收緊「B類」餐飲處所員工每7天一次檢測
【疫苗接種】派對場地協會冀政府放寬政策與餐飲處所睇齊　另呼籲市民接種疫苗
16:27 2021/09/10
【疫苗接種】派對場地協會冀政府放寬政策與餐飲處所睇齊　另呼籲市民接種疫苗

你可能感興趣

【新冠肺炎】今日新增一宗卡塔爾輸入個案　26歲男病人已於港接種兩劑復必泰
14:19 2021/09/13
【新冠肺炎】今日新增一宗卡塔爾輸入個案　26歲男病人已於港接種兩劑復必泰
【新冠肺炎】港府再撥逾3億支持18個本地大學研究　涉及評估疫苗誘導免疫反應及相關長期病患等
15:34 2021/09/13
【新冠肺炎】港府再撥逾3億支持18個本地大學研究　涉及評估疫苗誘導免疫反應及相關長期病患等
【新冠肺炎】67歲男病人確診留醫一年後病歿　本港累計213人感染後奪命
19:44 2021/09/13
【新冠肺炎】67歲男病人確診留醫一年後病歿　本港累計213人感染後奪命
罪案 餐廳情報 安心出行 中西區 沙田 餐飲 酒吧 灣仔

最高瀏覽

【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍　宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】
18:04 2021/09/13
【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍　宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
13:21 2021/09/13
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
今日 12:59
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒