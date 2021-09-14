【MIRROR教煮】Anson Kong教3道菜幫「前夫」挽救婚姻　戶戶送百佳買餸低至半價

▲ MIRROR大廚AK炮製3道菜式幫助「前夫」挽救婚姻。（有關機構提供相片）

本港人氣男團MIRROR掀起全城追星熱潮，網上更出現「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，吸引眾多因伴侶愛上MIRROR而「失婚」的男士大吐苦水。外送平台戶戶送Deliveroo特意請來MIRROR正副隊長Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生），以及「宇宙天團」ERROR的成員阿Dee（何啟華）和保錡（吳保錡）拍片放笑彈，由AK教煮3道菜式幫前夫們「挽救婚姻」！

在名為「調教你前夫」的短片中，廚藝了得的AK化身大廚，與Lokman及保錡一同協助一名「前夫」烹調三款菜式：港式卡邦尼意粉、檸檬牛油煎魚柳，以及甜品朱古力香蕉蛋糕。情敵見面理應份外眼紅，但Lokman一見「前夫」便多謝他「支持老婆支持MIRROR」，AK亦表示「雖然我們是情敵，但會教你如何奪回老婆芳心」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

大廚AK在片中透過戶戶送平台從百佳訂購多種食材，並由阿Dee化身送餐專員極速送上。完成菜式後，「前夫」驚喜安排「前妻」和女兒與4位成員同枱食飯，「前妻」開心得表示無法直視，大呼「姨姨不行了」。

片段最後，「前妻」更拋下老公，興奮與MIRROR及ERROR成員自拍合照；老公雖然在旁默默洗碗，但苦中帶甜的笑容顯示他任務完成，成功氹得老婆開心！

為方便一眾「前夫」複製AK的絕招來挽回「前妻」芳心，戶戶送將於社交平台公開AK的食譜秘方，所有食材均可於平台上的百佳購得，輕鬆跟著AK下廚。

最新影片：梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見

與此同時，為慶祝百佳超過100間分店登陸戶戶送，平台上的精選百佳貨品均可於即日至9月16日的推廣期內享有低至半價優惠，給你多一個理由製作AK的三道菜大餐。戶戶送逢星期五亦會推介百佳十款必買產品，包括：

CJ白雪 中筋一等麵粉 1KG - $12.4

佳之選 黑胡椒粉 35G - $10.2

純一 初榨橄欖油 1L - $47.2

明治 4.3 特濃牛奶 946ML - $24.9

瑞士蓮 特醇可可朱古力 70％ 100G - $19.9

法國總統牌 忌廉 200ML - $21.4

此外，戶戶送新客戶除了可享14天免運費外，現凡於即日至12月31日於平台上購買百佳產品滿$200，輸入優惠碼「ORDERPNSNOW」，更可享兩次全單即時減$30。

奪回老婆芳心食譜一：港式卡邦尼意粉

▲ 奪回老婆芳心食譜一：港式卡邦尼意粉（有關機構提供相片）

材料：

意粉 120克

巴馬臣芝士 50克

淡忌廉（鮮奶油）100毫升

煙肉 3片

蛋黃 1個

洋䓤 半個

磨菇 適量

黑椒 適量

鹽 適量

糖 適量

雞粉 少量

步驟：

1. 煮滾一煲水（800ml），加鹽並將意粉全數浸入水中

2. 洋蔥切粒，蘑菇切片，煙肉切絲

3. 意粉熟後撈起，保留意粉水

4. 煙肉煎香，備用。洋蔥、蘑菇炒至軟身。

5. 蛋黃混合淡忌廉

6. 配料炒至金黃色後，加入意粉及2-3匙意粉水拌勻

7. 適量鹽，胡椒調味

8. 離火，加入蛋同淡忌廉混合物，拌勻

9. 加入芝士粉

奪回老婆芳心食譜二：檸檬牛油煎魚柳

▲ 奪回老婆芳心食譜二：檸檬牛油煎魚柳（有關機構提供相片）

材料：

牛油 約50克

檸檬皮 1個

檸檬汁 1個檸檬份量

魚柳 2塊

蘆筍 數條

蒜蓉 適量

鹽 適量

橄欖油 適量

黑椒碎 少量

雜香草碎 少量

生粉 適量

煮食紙 1張

蕃茜 少量

步驟：

1. 用廚房紙印乾魚柳，然後用鹽和胡椒醃

2. 半個檸檬切片，魚柳均勻地抺上生粉

3. 平底鑊先放上煮食紙再落油

4. 魚柳兩面煎至金黃，調至中火把蓋蓋上焗熟，備用

5. 加油、蒜、檸檬，再加入檸檬汁同牛油，以小至中火煮溶

6. 加入蘆筍煎熟，醬汁加入鹽和胡椒調味

7. 蘆筍墊底，放上魚柳，淋上醬汁，用蕃茜裝飾

奪回老婆芳心食譜三：朱古力香蕉蛋糕

▲ 奪回老婆芳心食譜三：朱古力香蕉蛋糕（有關機構提供相片）

材料：

蛋糕

中筋麵粉 約140克

無糖純可可粉 40克

即溶咖啡粉 5克

泡打粉 少量

鹽 1/4茶匙

蛋 1隻

蛋黃 1顆

白砂糖 160g

芥花籽油 60毫升

熟成香蕉 一條

牛奶 100毫升

朱古力霜飾

朱古力(70%)：90克

無鹽奶油：110克

糖粉：90克

香草精：1茶匙

步驟：

1. 攪勻蛋、蛋黃同糖

2. 將麵粉、可可粉、少量泡打粉、鹽同奶加入攪拌

3. 碾碎一條香蕉，加進混合物中

4. 混合物裝至紙杯一半的份量

5. 烤箱預熱至180度，設定烘焙時間約21分鐘

6. 朱古力隔水座溶，加入牛油與糖製成朱古力霜飾

7. 蛋糕表面擠上朱古力霜飾和香蕉裝飾

最新影片：男拔舊生一年三破香港紀錄 經歷兩次傷患無阻游泳決心

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳