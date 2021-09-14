【心臟疾病】7旬婦患嚴重三尖瓣倒流　接受微創手術植入單向瓣支架改善病徵

▲ 香港港安醫院(司徒拔道)進行全港首宗「經導管雙腔靜脈瓣膜系統」。（港安醫院提供圖片）

年紀愈大愈容易有心瓣問題，尤其不少長者有二尖瓣問題，令三尖瓣出現病變的機會更高，影響心臟功能，增加死亡風險。香港港安醫院上月中完成本港首宗「經導管雙腔瓣膜系統安置術」，成功為一名逾70歲女病人進行手術改善徵狀。

三尖瓣倒流與年齡增長有密切關係，據估計，現時全球約有5%長者有不同程度的三尖瓣倒流。醫生會視乎病人的病情而定出不同的治療方法，如輕症病人可通過藥物治療緩解徵狀，例如服食利尿藥（俗稱去水丸）幫助排出水分，減少水腫；當病情嚴重，藥物治療無效，就要考慮手術。如果病人不治理，有機會出現心房顫動、肺栓塞、心衰竭等，更有研究發現5年內死亡率可達26%，10年死亡率高達62%。

現時70多歲的鄭女士（化名）患有嚴重三尖瓣倒流的病人，根據現時的治療，她只可以透過外科手術進行三尖瓣環帶矯形術或三尖瓣矯形術，或微創手術植入金屬小夾子來紓緩病徵。不過，經臨床診斷後，上述3種方案均不適合她。

鄭女士再經過求醫後再評估，8月中旬在香港港安醫院接受「經導管雙腔瓣膜系統安置術」，以微創方式植入兩個內置單向瓣的支架，屬於全港首宗手術個案，而在手術期間全程透過視像與西班牙具有關手術經驗的專科醫生即時連線直至手術完成。

鄭女士表示在手術後感到病徵有明顯改善：

呼吸暢順了許多，水腫逐漸消失，現在不用服食去水丸，生活質素大大改善。

香港港安醫院心臟科顧問醫生馮永康指出，三尖瓣倒流的病理是血液從上腔靜脈和下腔靜脈回到右心房，經三尖瓣到右心室。三尖瓣猶如一道『活門』，負責控制血液單方向流動。一旦三尖瓣閉鎖不全，血液就有機會回流到右心房，甚至上腔靜脈和下腔靜脈。

他指出當年紀愈大，心瓣問題就愈普遍，尤其不少長者有二尖瓣問題，令三尖瓣出現病變的機會更高。三尖瓣閉合不全的成因主要有三方面包括退化性心臟病，因為年紀大心瓣老化；風濕性心臟病，是多數源於溶血性鏈球菌引致心瓣病變以及感染性心內膜炎，因感染而導致心瓣功能受損。

馮永康又解釋有關手術屬微創手術，約1.5小時內可以完成，其原理是利用心導管，在連接右心房的上腔靜脈及下腔靜脈各植入一個單向瓣，防止血液回流，減少靜脈的壓力，以改善病人水腫問題。

他強調，「經導管雙腔靜脈瓣膜系統安置術」只是其中一種有助改善嚴重三尖瓣倒流徵狀的手術，並沒有處理三尖瓣的問題，亦非一勞永逸，病人仍然需要接受醫生定期監測，同時有關手術並非適合所有嚴重三尖瓣倒流病人，病人如有右心室功能衰竭、或肺動脈高壓和肝硬化均未必適合，病人必須先諮詢醫生。

香港港安註冊護士朱靜儀指出，無論醫生和手術室護士都必須於術前接受相關訓練，了解儀器操作及植入過程等。手術期間，護士要密切留意病人的心電圖和血流動力學參數，同時確保兩地視像順暢溝通，協助醫生順利完成手術。

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記者：郭詩詩