【飲食養生】秋季養生宜多吃白色食物　 中醫：雪耳百合可潤肺解燥

▲ 現在中秋剛過，陳醫師表示，秋季宜潤肺，白色食物，養肺臟。

正所謂病向淺中醫，但平日做好預防，也是醫生們經常對大眾耳提面命的事。常言病從口入，飲食對身體健康的影響之大可想而知，想養成健康體質，應先從日常飲食方面入手。這次註冊中醫陳志勇講解何謂食物療法外，更針對不同季節、體質建議相對應的飲食，助大家食出健康。

食物療法是一種中醫固有的醫學概念，是利用食物進行防病治病、促進病體康復或提升體質，以防生病的一個概念。

陳醫師解釋。簡單而言，食物療法即是把進食當作預防疾病的方法，藉由攝取適合的食物，達到調整身體狀態的效果。他接着舉例：「像是人參具有補氣、芹菜能降血壓的作用等，便是以攝取食物來改善身體狀況，以及提升身體機能。」

▲ 以五色食材為依據的食物治療法，是指通過食材的顏色，補養對應臟腑的氣和狀態。（iStock圖片）

事實上，每一種食物都具有一種或多種功能，但食物療法並非無所不能。

不是說這種食物對身體有益，吃得愈多就愈好，或猛吃對某單一功能有助的食物。這樣反會本末倒置，造成身體的負擔。凡事需要適可而止，適當的分量才能達到最好的效果。

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比飲食養生更具針對性

食物療法看似牽涉寬廣，但其實有法可依。「有四大方針，就是季節、體質、五色和百病，即四季、五色食材、九型體質和百病。」陳醫師以坊間盛行的飲食養生來說明：

飲食養生的程度較輕，也可以說是效果較微，而食物療法則更為針對性。簡單而言，效果比藥弱一點，但能從日常飲食中進行，較方便也易持之以恒。

中國古代用來指導農事的曆法二十四節氣，近年更多地被用來作為調養身體的依據。「因為四季的天氣變化，對於我們身體會有不同的影響。而中醫治病本就需要根據病人的病症、體質，以及當下的身體狀況去對症下藥。簡單如秋季較燥、夏季則暑，如夏天有病人覺得頭暈來看病，問診後發現是行完山不久，那麼我們的藥就要考慮天氣對病症的影響。」面對不同季節的特性，陳醫師亦推薦了4款適合大部分人士的湯水，方便大家在當季飲用。

▲ 中醫師推介針對四季不同特性的時令湯水。（HKET製圖）

對應顏色補臟腑之氣

五色是通過食材的顏色，補養該臟腑的氣和狀態。根據中醫理論，五行木、火、土、金、水，代表對應的五臟是肝、心、脾、肺、腎，對應的顏色則為青（綠）、紅、黃、白、黑。

即多吃相對應的五色食物，便可以保養身體的五臟六腑。他舉例，青色的食材有綠豆、奇異果、青瓜、菠菜等；紅色則有紅豆、番茄、山楂、紅棗；黃色有南瓜、番薯、黃豆；白色有雪耳、白果、百合、白蘿蔔；黑色有黑芝麻、黑豆、黑米等。現在中秋剛過，陳醫師表示，秋季宜潤肺，白色食物，養肺臟。

「其中有一點很多人會混淆的是，顏色食材所養的那個臟腑的氣，並不等於那個食材本身的功效。以山楂舉例，它的顏色對應的是心，但山楂本身的功效是開胃，即它本身對脾胃的功效更大。當然，也有同時對應臟腑的氣和功效的食材，如紅棗，既補血又養心的氣。」陳醫師強調，食材在顏色方面對臟腑的影響，一定不及食材本身的功效強。但若平日飲食上能有所配搭，效果會更好。

記者：王嵐