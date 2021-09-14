【來港易】明天起實施每日2千個免檢疫入境名額　一文看清申請步驟

▲ 來港易明日起開始接受申請，一文看清申請步驟。（資料圖片）

早前行政長官林鄭月娥指會盡快推出「來港易」計劃，詳情即看【下一頁】，政府今日（14日）公布「來港易」計劃的實施安排。由明天9月15日起，身處廣東省和澳門的非香港居民人士，只要符合「來港易」計劃的所有指定條件，可在入境香港時獲豁免強制檢疫安排，計劃實施初期將設有名額，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸來港的非香港居民人士的名額為每天各1,000個。

根據「來港易」計劃，任何非香港居民人士在入境香港當天或當天之前14天（不包括該人士在內地或澳門當地根據當時的要求而須完成的強制檢疫期）不曾到過香港、廣東省或澳門以外的其他地區，以及任何載列於「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區名單」的地區，可透過「來港易」計劃的網上系統預約入境香港名額。成功預約名額的非香港居民人士必須按預約的指定日期和管制站入境香港，並在入境香港時持有在入境當天或當天之前3天內取得的有效核酸檢測陰性結果證明，則在入境香港時可獲豁免強制檢疫安排。

需來港前網上預約

無論是選擇經深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸來港的非香港居民人士，都必須先透過「來港易」計劃的網上系統預約名額。網上預約系統將由9月15日零時起開始接受申請，並會在往後每星期三的零時開放下一輪的預約名額以供申請。名額會以先到先得形式分配。

在申請有關名額所需資料：

姓名

性別

出生日期

用作入境香港的有效旅行證件號碼

可在內地或澳門接收短訊服務的手提電話號碼

指定的來港日期及管制站（即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸）

申請人必須為年滿18歲，並可為最多不超過三名的同行非香港居民人士提出申請

至於18歲以下的非香港居民人士，則須由其家長或監護人申請預約，並提供所需的個人資料。

政府發言人提醒，成功取得預約名額的非香港居民人士，必須預留充足時間，前往廣東省或澳門內任何一間獲粵港／港澳兩地政府認可的醫療檢測機構（有關廣東省的醫療檢測機構的詳情，請透過「國務院客戶端小程序」中的「核酸檢測機構查詢」功能或於其官方網站查閱；及澳門的醫療檢測機構名單，進行2019冠狀病毒病核酸檢測，確保過關時持有有效的核酸檢測陰性結果證明。相關的醫療檢測機構會將接受檢測人士的核酸檢測陰性結果證明上載至「粵康碼」或「澳康碼」系統，以作為有效核酸檢測陰性結果證明。

持預約名額的非香港居民人士，必須按預約的指定日期和管制站入境香港，亦須持有預約時所提供的有效旅行證件，並符合其他一般入境規定。政府建議他們在到達管制站前，應將有效的2019冠狀病毒病核酸檢測陰性結果，透過「粵康碼」或「澳康碼」的「轉碼」功能傳送到衞生署電子健康申報系統，並填妥及提交電子健康申報表。如果他們符合所有指定條件，會獲發「來港易」綠色二維碼，並會獲准豁免14天強制檢疫進入香港。惟有關人士須在到達香港的第3天、第5天、第9天、第12天、第16天及第19天（如仍身處香港）到社區檢測中心或認可的本地醫療檢測機構接受強制核酸檢測（第19天的檢測必須在社區檢測中心進行）。

「轉碼」的使用指南詳情：

為加快過關時間，政府發言人指相關出入境管制站將為持有「來港易」綠色二維碼的人士設立特定便捷入境通道，強烈呼籲按「來港易」計劃來港的非香港居民人士，在出發前的24小時內應先行「轉碼」以取得「來港易」綠色二維碼，令入境流程更為順暢。而未有「轉碼」的人士則須帶備有關核酸檢測陰性結果的紙本報告，在入境香港時供相關人員檢查。

政府發言人提醒，如在透過「粵康碼」或「澳康碼」將有效核酸檢測陰性結果傳送到衞生署的電子健康申報系統並提交電子健康申報表後，所獲取的「來港易」二維碼是其他顏色（例如粉紅色），則代表有可能未符合所有指定條件，來港後可能須接受強制檢疫安排。

有關「來港易」計劃的詳情，可瀏覽「2019冠狀病毒病專題網站」，如有查詢，亦可致電「來港易」計劃熱線3142 2330。

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責任編輯：李榮忠