【罪成候判】中六生涉藏爆炸品罪成候判　中四生脫罪兼獲訟費

▲ 中六生涉校內藏爆炸品，今於區域法院被裁定罪成候判，中四生則脫罪。資料圖片

中六男生於2019年將高性能炸藥TATP以錫紙包裹帶回校，並交予同學及向老師指「幾好玩嘅」，校方最終報警處理。兩男生經審訊後，法官今（14日）於區域法院裁定中六男生兩項管有爆炸品罪及1無牌管有彈藥罪成。次被告趙旭則被裁定一項與黎同被控的管有爆炸品罪罪脫，黎還押至9月28日判刑，期間為他索取教導所、更生中心及勞教所報告。

首被告黎文光（20歲）及次被告趙旭(19歲)案發時讀中六及中四。首被告曾在自辯時稱，管有涉案TATP是為做實驗及自學之用。法官裁決時不接納其說法，指黎沒有具體說明實驗內容，只提出想將它引爆測試爆炸效果，這與燃點炮竹、煙花的心態一樣，只是「貪玩」，並不是進行實驗。

法官又指，黎早知TATP是高性能及敏感的炸藥，但他依然罔顧傷害人身及破壞財物的風險，在家中燃燒TATP，甚至帶回學校。再者，黎不可能預期化學老師會協助他在學校的實驗室燃燒TATP，故認為黎的證言殊不可信，明顯地將自己管有TATP的目的削足適履地說成是為「實驗」和「自學」，企圖脱罪。

另外，黎的錢包收藏了一枚空包彈，他辯稱是私人裝飾品，但法官反駁他原封不動地放在錢包內，與非法收藏一枚子彈或炸彈於家中暗處並無分別。

就次被告趙旭（19歲）而言，法官接納他的解釋，主要根據學校閉路電視片段，清楚顯示趙在操場多次想把錫紙包交回黎但不成功，有關的影像完全支持趙的證供所言非虛。

雖然趙曾經說黎打開錫紙包時說過燃燒後會爆炸，但他在內地見過炮竹煙花的粉末是黑色而不是白色的，所以以為是梳打粉並不相信是爆炸品。法官接納趙的說法，因此控方未能在毫無合理疑點下，證明趙明知是爆炸品而管有該錫紙包。法官亦批准趙的訟費申請，認為趙無自招嫌疑及誤導警方，並指警方一早已掌握校內閉路電視片段證據。

首被告黎文光審訊時自辯指，粉末是一名黑衣人給他，他遂帶回家做了4次以火燒的實驗，因為想知TATP有多危險。黎指帶該些粉末回校是想交給老師及同學，讓他們做實驗，交給次被告趙旭時知道他其實不想要。

炸彈處理專家黎遨遊曾以粉末進行火焰測試，他供稱以火燃燒粉末，隨即出現約一呎高的火焰，轉眼即逝。黎在現場測試及政府化驗所所得的測試結果顯示，粉末屬TATP。

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記者：陳卓欣