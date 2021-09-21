【本地遊】插畫家走訪油麻地老店　紀錄香港僅餘傳統手工藝

▲ 插畫家帶路遊油麻地老店，探索香港傳統手工藝如繡花鞋、字雕麻雀等。

近年老店、舊建築逐漸消失，日漸式微的香港製造工業也顯得特別珍貴。其實仍有一班老師傅，正在默默地耕耘，為守着本地傳統工藝而努力。年輕的插畫家Rain Haze，走訪這些恐近失傳的工藝店，並自畫自寫成《守藝工匠》一書，盡力保留不知何時消逝的藝術文化。

西九文化區的M+宣布將於11月開幕，這國際文藝地標固然是焦點，在另一邊的油麻地老區，仍然保留着一些製造業的老字號，包括旗袍、銅器、廚刀、麻雀、繡花鞋等本地傳統工藝手作，同樣值得我們細心發掘。

▲ Rain Haze（右）曾拜訪標記麻雀主理人張景順師傅（左），學習手雕麻雀。（張頌婷攝）

尋找本地老師傅

香港旅遊發展局的「香港．大城小區」項目，邀請到插畫家Rain Haze，以手作路綫介紹西九龍。她很喜歡油麻地及佐敦的多元化，老區有一份獨有的人情味，街坊們會與店主互相打招呼及傾談。她本來很少來這區，只在購買銅板作畫時才會過來，後來因為出書要做訪問，拜訪工藝老店，才慢慢走熟油麻地。

她自小對手作很有興趣，2012年時首次接觸銅器體驗班，才發現原來香港還有這麼多技藝超群的老師傅，於是繼續發掘本地的工藝店。她自己喜歡繪畫，親自參加不少本土特色的工藝體驗，逐間老店去訪問，並以圖文方式記錄下來，推出了一本手造書。

記錄漸失傳工藝

去年Rain Haze獲出版社邀請推出《守藝工匠》，書中圖文並茂介紹5大傳統工藝，書中除了詳細講解做法，還記載了不少師傅的故事。每一個工藝背後的學問也博大精深，一兩小時的體驗班也只是學到表面皮毛的知識。

她說香港的工藝面對最大的難處，是沒有人懂得欣賞，忽略了箇中的文化及重要性。老師傅們年紀也很大，如果沒有繼承人傳授下去，就會面臨失傳滅絕的危機。今年她再推出續集《守藝工匠2》，將更多傳統工藝收錄在書中。她說：

我自己訪問過師傅、甚至親手學習及體驗過，才明白這些工藝都相當有價值，因此才有記錄下來的念頭。

▲ 《守藝工匠》以生動的插畫及文字，深入介紹每種工藝及製作過程的步驟。（張頌婷攝）

炳記銅器學打銅

Rain Haze最喜歡到粵東磁廠學習傳統廣彩，特別鍾情精緻的花紋及色彩。她又曾經試過在舞火龍活動當義工，親身紮龍舞龍，更在書中披露詳細的製作工序及過程。

因為只是從外表去看一件物品或事情，不會有任何感覺，要親身參與其中，知道當中的技巧及困難，才會懂得去珍惜及欣賞。

今次由她帶路，到訪在書中介紹過的幾間傳統工藝店。第一站我們來到炳記銅器，店內一片凌亂，四處可見銅製的香爐、咖啡壺等器具。可惜師傅們正在休息，未能看到他們打銅過程。本來他們怕阻礙工作拒絕訪問，但她堅持在旁觀察，逗留在店內大半天。師傅們也很好，忙完後耐心教導我，因此才畫到他們的工具、敲打技法等。

炳記銅器

地址：油麻地咸美頓街1號

電話：2384 4838

▲ 炳記銅器集工場與零售店於一身，充滿舊日的歷史痕跡。（張頌婷攝）

▲ 老師傅手持自家製作的紅銅咖啡壺，售$1,900。（張頌婷攝）

後人傳承繡花鞋

第二站是售賣繡花鞋的先達商店，佐敦寶靈商場這個舊式社區商場，本身也充滿歷史感，內有不少民族小店、舊式商舖等，像時光倒流。商店主理人是年輕女生Miru，她原來繼承了爺爺創自1958年的品牌，除了堅持香港本地手造，大部分作品更是出自她手，值得敬佩。

Miru我由六、七歲開始接觸繡花鞋，長大後正式跟爺爺學習製作，他一直希望做大眾化的繡花鞋，將所有技術傳授給她，因此從不考慮用機製。她說刺繡有分4大流派，他們主要做蘇派及粵派，前者像真度高而細緻，後者則多以金銀綫裝飾。中式刺繡更講寓意，不同圖案有其象徵意義，如結婚多選大紅色，配上龍鳳、鴛鴦等，牡丹則代表富貴、金魚喻為金玉滿堂。

難得地Miru將傳統工藝與時並進，引入新的物料，改良成防滑及厚身的鞋底，亦大膽以紫色、綠色等以往少見的色彩，吸引更多人購買穿着。她亦有出書，並將以前爺爺口傳的知識整理及開班授徒，令技術得以流傳下去。Rain Haze也認同老師傅樂意去分享傳承，保留舊日的工藝，或融入全新設計及元素，繼續演變下去。

先達商店

地址：佐敦吳松街150-164號寶靈商場1樓16-17舖

電話：6623 3015

▲ Miru（右）為保存爺爺的手藝而入行當繡花鞋匠，更將之發揚光大。（張頌婷攝）

▲ 金魚繡花鞋以粵式刺繡製作，手工精美。（張頌婷攝）

超班技藝手雕麻雀

最後我們來到標記麻雀，這小小的樓梯舖，見證着以往由風光歲月到現在逐漸凋零的行業。年屆69歲的張順景師傅（景叔），專心雕刻麻雀，不時吸引行人目光。店中陳列了他的得意之作，不同文字、公仔、形狀等，都是出自他一雙巧手。很多人進來問價，但一聽到一副手雕麻雀由5,000元起跳，立即急步離場。景叔笑稱常叫客人去雜貨舖買，才幾百元一副！

逐隻麻雀手雕而成，是時間和心機，他的工具刀靠經驗自己度身訂造，雕刻刀上有微細的鋸齒，還有用來刻筒子的手鑽頭，也是自家製作。麻雀質料堅硬，雕刻刀相當易斷，不時要磨刀修理。手雕麻雀刻度較淺，卻有手製的綫條筆觸，紋理充滿人性化。以前多人打麻雀，景叔一天就可以起貨，不愁沒生意，現在人人也用手機打牌，一年可能才賣出幾副。

景叔推出代客刻字服務，任何文字及圖案也能雕刻，最低消費才一百元一個字，他亦有教體驗班，讓人小試牛刀。記者也嘗試落場，卻發現殊不簡單，由手勢、力度、下刀角度都大有學問，景叔看似輕輕鬆鬆的刀法，原來全是經驗之累積，新手如我連直綫也難以掌握。手雕麻雀的真正價值，要親手做過才會明白。

標記麻雀

地址：佐敦道26號金誠大廈地下3號舖

電話：2730 4028

▲ 每次雕刻也先輕輕起稿，筆劃最多的萬子，特別複雜。（張頌婷攝）

▲ 可自選文字及圖案給景叔雕刻，文字由$100元起，圖案價錢則面議。（張頌婷攝）

旅發局「香港．大城小區」以藝文傳承西九龍作為主題，設計了5條主題漫步路綫，包括傳統手作、古今建築及美食路綫等，更邀請到6位本地人分享西九龍的日常點滴。網站上更有焦點盛事及精選優惠可供參考，詳情可以登上官方網站瀏覽。