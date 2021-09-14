【官員民望】林鄭錄35.6分創反修例以來新高　陳茂波支持率淨值跌回負數

▲ 林鄭月娥的評分創反修例風波以來新高，但有33%受訪者給予0分。（林宇翔攝）

香港民意研究計劃公布官員民望數字，特首林鄭月娥評分為35.6分，民望淨值上升7個百分點至負41個百分點，而財政司司長陳茂波評分微升至41.9分，但支持率淨值卻下跌8個百分點至負5個百分點。

調查顯示，林鄭月娥表現與半個月差分別不大，評分上升1.8分，錄得35.6分，是2019年6月以來的新高。另外，有33%的受訪者給予0分，但其支持率上升了4個百分點，支持率淨值較上月底改善了7個百分點，但仍然為負數，錄得負41個百分點。

3名司長方面，3人評分都有所上升，以政務司司長李家超升幅最大，較上月增加2.2分至37.5分，但3人中以陳茂波評分最高，錄得41.9分。不過，反對陳茂波出任司長的受訪者，較上月增加了6個百分點，令其支持率淨值下跌8個百分點至負5個百分點，是他在7月初後首次錄得負值。

13個局長中就有10人的民望淨值錄得正數，環境局局長黃錦星以14個百分點居首，其次是有8個百分點的勞工及福利局局長羅致光。至於支持率淨值最低的局長，為錄得負27個百分點的教育局局長楊潤雄。

調查於本月6日至10日進行，由真實訪問員隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,000名18歲或以上、操粵語的香港居民。

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記者：陳宛彤