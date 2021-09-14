  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (週二) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區航空】空姐制服先睹為快　湖水綠色配領巾

社會 17:41 2021/09/14

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

大灣區航空公布制服樣式。（大灣區航空圖片）

早前有報道指「大灣區航空」或未能於10月1日啟航，但其空中服務員制服就率先公布。制服呈湖水綠色，配上一個綁有蝴蝶結的領布。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

專門討論航空界新聞的Facebook專頁「K's Aviation」就對制服有以下評論：

大灣區航空 似乎大搞復古，將80年代服務性行業制服帶回香港航空界。除當年 大家樂收銀員頸巾外，Think Big天地主持之超鮮色行政服裝都成為該航空公司執勤服裝，巧合地鮮色行政服裝也是80年代服務性行業女性制服標準風格。

內地富商黃楚標去年牽頭成立大灣區航空。根據網頁公布，大灣區航空計劃在今年第四季度推出航線包括新加坡、曼谷及布吉航線，並以波音737-800型號飛機營運航班，但確實時間需要視乎牌照及航權的批核情況而定。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【大灣區】51工程建築企業已於前海橫琴登記資格互認　黃偉綸：有助政策擴展到全國
17:53 2021/09/12
【大灣區】51工程建築企業已於前海橫琴登記資格互認　黃偉綸：有助政策擴展到全國
大灣區航空申請經營104航點　內地航點佔48個
15:07 2021/01/22
大灣區航空申請經營104航點　內地航點佔48個
【大灣區航空】大灣區航空計劃今年第四季啟航　擬先飛新加坡、曼谷及布吉
17:55 2021/08/15
【大灣區航空】大灣區航空計劃今年第四季啟航　擬先飛新加坡、曼谷及布吉

你可能感興趣

【大灣區】51工程建築企業已於前海橫琴登記資格互認　黃偉綸：有助政策擴展到全國
17:53 2021/09/12
【大灣區】51工程建築企業已於前海橫琴登記資格互認　黃偉綸：有助政策擴展到全國
大灣區航空申請經營104航點　內地航點佔48個
15:07 2021/01/22
大灣區航空申請經營104航點　內地航點佔48個
【大灣區航空】大灣區航空計劃今年第四季啟航　擬先飛新加坡、曼谷及布吉
17:55 2021/08/15
【大灣區航空】大灣區航空計劃今年第四季啟航　擬先飛新加坡、曼谷及布吉
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 大灣區 香港航空 大家樂 香港 Facebook 行業

最高瀏覽

【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍　宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】
18:04 2021/09/13
【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍　宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
13:21 2021/09/13
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
今日 12:59
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒