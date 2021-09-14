【大灣區航空】空姐制服先睹為快　湖水綠色配領巾

▲ 大灣區航空公布制服樣式。（大灣區航空圖片）

早前有報道指「大灣區航空」或未能於10月1日啟航，但其空中服務員制服就率先公布。制服呈湖水綠色，配上一個綁有蝴蝶結的領布。

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專門討論航空界新聞的Facebook專頁「K's Aviation」就對制服有以下評論：

大灣區航空 似乎大搞復古，將80年代服務性行業制服帶回香港航空界。除當年 大家樂收銀員頸巾外，Think Big天地主持之超鮮色行政服裝都成為該航空公司執勤服裝，巧合地鮮色行政服裝也是80年代服務性行業女性制服標準風格。

內地富商黃楚標去年牽頭成立大灣區航空。根據網頁公布，大灣區航空計劃在今年第四季度推出航線包括新加坡、曼谷及布吉航線，並以波音737-800型號飛機營運航班，但確實時間需要視乎牌照及航權的批核情況而定。

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責任編輯：陳梓蔚