【安心出行】非本地接種者明起可登記接種紀錄 以便向處所出示相關紀錄
為方便識別各國入境人士持有的非本地新冠疫苗接種紀錄。食物及衞生局今日（14日）宣布，讓公眾人士以自願申報方式，向政府登記其非本地疫苗接種紀錄，並在「安心出行」流動應用程式內掃描，以便他們以電子方式攜帶和閱覽紀錄，用作「疫苗氣泡」下進入須出示疫苗接種證明的處所等。
在新安排下，入境香港並須接受強制檢疫的人士向衞生署作網上「健康及檢疫資訊申報」時，須一併申報其非本地新冠疫苗接種紀錄的詳細資料。相關入境人士抵港時，口岸人員會檢查他們的非本地疫苗接種紀錄證明文件。如獲確認，由9月15日起於香港國際機場入境的人士會在獲發強制檢疫令的同時，一併獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼，同樣安排亦將適用於9月28日及其後經陸路入境口岸管制站入境的人士。
至於已身處本港的入境人士，他們可由9月15日起，經稍後啓動的網上「新冠疫苗接種資訊申報表」申報其非本地疫苗接種紀錄。完成申報後，他們會隨即獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。
提供申報服務櫃位的指定郵政局包括：
未能經網上申報的人士則可到指定的香港郵政局（名單見附件），由職員協助他們作上述申報，費用全免。申請人須填寫申報表、出示其身分證明文件正本及其非本地疫苗接種紀錄正本以作申報用途。未滿18歲的兒童或殘疾人士可授權其他人士代為申報。詳情可參考「常見問題–非本地新冠疫苗接種紀錄」。
獲發供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼後，相關人士可使用「安心出行」流動應用程式掃描該二維碼，並將之儲存在其手機內，以便利使用，他們亦可繼續使用紙本疫苗接種紀錄，以符合本地「疫苗氣泡」相關要求。有關人士需注意，以自願申報形式登記非本地接種紀錄只為便利他們以電子形式儲存疫苗紀錄。該二維碼並非本港有關當局發出的認可醫療紀錄或出入境疫苗接種證明，亦不代表該非本地疫苗接種紀錄已獲本港有關當局認證。因此，該二維碼不能取代正本紀錄，相關人士仍須妥善保存其非本地新冠疫苗接種紀錄的正本。
當局補充，有關可作登記的疫苗，請參考上載於網頁的「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」。
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責任編輯：陳麗娜