【學生會風波】4港大生涉宣揚恐佈主義　押後10月中再提訊

▲ 4名港大生涉宣揚恐怖活動罪，今於西九龍裁判法院再提訊。資料圖片

港大學生會評議會早前通過深切哀悼七一刺警案疑兇的動議，曾參與會議的前港大學生會會長郭永皓及學生會代表等共4人涉違反《港區國安法》，被控宣揚恐怖主義罪，以及1項煽惑他人有意圖而傷人罪作為交替控罪。案件今（14日）於西九龍裁判法庭再提堂。控方指，早前檢獲的電子裝置大部分已檢驗，案件可按原定日期審訊，署理總裁判官羅德泉將案件押至10月15日再訊。

控方指，警方早前檢獲的10部電子裝置均需檢驗，現已檢驗其中7部，根據現時調查進度，相信可於10月15日再訊。辯方則表示案件已調查數周，並問及控方可否加快調查速度，以及交待為何至今仍未有調查結果。至於早前獲准保釋的被告之一容頌禧，續准保釋候訊，另外3名被告則須繼續還押。

4名被告張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧(19歲)，同被控1項宣揚恐怖主義罪，控罪指他們於2021年7月7日在香港宣揚恐怖主義。

4人另被控1項煽惑他人有意圖而傷人罪的交替控罪，控罪指他們於同日在香港非法煽惑他人意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員。

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記者：梁錦麟