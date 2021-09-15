【香港運動員】羽毛球一哥樂觀打逆境波　伍家朗：遇挫折迎難而上

▲ 伍家朗憑堅強、樂觀的心態，逐步重回正軌，重新投入訓練！

早前完成奧運賽事的港隊羽毛球一哥伍家朗，經歷球衣風波、奧運失利後已重新出發，目前已保持適量訓練，集中應付未來賽事。

伍家朗回港後接受傳媒訪問，曾透露隔離期間獨處時回想整個奧運旅程，並總結自己失利原因，而現在需要向前看，

今年還有很多比賽，年底世錦賽，不可浪費太多精力在已經發生的事情上。

伍家朗憑堅強、樂觀的心態，逐步重回正軌，而「樂觀正面」4字，一直都是家朗10年全職運動員生涯中的座右銘。今年是家朗成為全職運動員第10年，問到他有何感想時，家朗說：

時間比想像中過得快！

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他指當初的目標要於5年內達到自己理想的成績，並指若然不成功，就回去讀書。但想不到一「打」就打了差不多15年，家朗表示

希望時間可以過得慢一點，多點時間令自己更上一層樓。

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面對一切都要保持樂觀正面

在運動員的生涯中，必定有嬴有輸，而家朗坦言「當面對逆境波時，一定要保持正面的心態。」他更會在比賽時「自言自語」跟自己說：

加油，不要放棄，還有機會！

等等的正面說話給自己，要有樂觀及正面的心態面對。家朗歎，在香港做運動員不是太容易，最緊要是體驗當中的價值，以及精神，遇到挫折時都不要放棄，迎難而上，堅持。遇到不同壓力時，可以用不同方法放鬆自己，做一些喜歡做的事減壓，例如看多點網上的文章及書，使自己可以保持一個樂觀的正面的心態。

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感激父母支持打出好成績

回想起最初成為全職運動員的起點，家朗感激父母的支持。伍家朗生於小康之家，爸爸是一名牙醫，媽媽做秘書，另有一名小4年的弟弟，一家四口在九龍塘生活。由於爸爸熱愛羽毛球，故在家朗5歲起每逢週末，都帶他去彩虹道體育館打波。

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由於球技出色，獲傳統名校拔萃男書院取錄。2006年他升讀男拔中一，同時獲選到香港體育學院接受訓，教練認為他有能力打到世界水平，故在他中三時游說其轉做全職運動員。不過父母擔心，如家朗未能打出好成績又放棄了學業的話，會令家朗較難銜接日後學業，因此協議最少要讀完中六，畢業後任由他選擇前路。

中學每周練足6日波

伍家朗的男拔生涯非常辛苦，身兼校隊和港隊青年軍的他，每日的生活只有讀書和訓練，一至五甫放學便要趕到體院受訓，星期六則全日練習。當同學每天夜晚都可以打遊戲機，看電視時，自己卻是做功課以及溫書。

家朗深知自己有額外的訓練，又要平衡學業，因此要更懂得善用時間。由於每晚要訓練到晚上7，8時，回到家9點多才開始做功課，因此家朗會在小息及午膳期間先做好功課。雖然中學生涯辛苦，但家朗一直渴望做全職羽毛球運動員，令他堅持意志力向目標進發。

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比賽後回港一定吃米線

家朗出席譚仔三哥活動率先試食新品，很喜歡吃三哥米線的他指，平時在外地比賽時都沒有香港地道的米線可吃，因此每次一回港就一定會吃一碗米線。墨丸，腩肉十小辣是他必吃之選，但這次也特別推介螺酸湯米線，因為他一向喜歡吃螺片，也十分喜歡涼拌魚肚的味道。

看見家朗如此喜歡吃米線，便問到家朗做運動員的他需要戒口嗎？他指平日都會吃得輕鬆一點，不用比賽時可以放鬆點，吃一些自己喜歡的食物，心情會更好。但都會在比賽前自律地戒口，因為怕比賽前食得「太肥」，會影響比賽狀態。平日不用比賽的話，都會外出正常吃飯，並選擇比較瘦的肉，盡量保持均衡的飲食，要吃到各類營養的食物。