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【防疫措施】 健身中心放寬逾4人防疫要求　下周四起指定檢測只可用鼻腔和咽喉合併拭子樣本

社會 18:11 2021/09/14

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政府將刊憲延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至9月29日為止。另外，政府會就健身中心新增一項「疫苗氣泡」安排，放寬4人以上的訓練小組或課堂參加者之間的距離限制，而下周四起指定檢測只可用鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）指示及指明，於9月16日至9月29日（指明期間）生效的規定及限制更新如下：

健身中心每個分組不多於4人，而每個分組之間相距至少1.5米或設有某種形式的隔板；其餘防疫措施不變，包括，所有身處房間的人士在任何時間均一直佩戴口罩（包括運動時）；及在進行訓練／課堂時，教練停留在固定位置並與其他身處房間的人士相距至少1.5米。該訓練小組或課堂的教練如因健康原因而未能接種疫苗，須定期接受檢測等。
 
另外，政府早前公布將逐步取消接納深喉唾液為強制檢測樣本的安排。自9月23日起，在第599F章指示下須進行檢測而現時可使用深喉唾液樣本的人士，包括郵輪已完成接種新冠疫苗的員工和乘客，以及公眾娛樂場所下的表演場所和活動場所內不佩戴口罩的表演者，只可使用由專業人員採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。
 
至於餐廳及娛樂處所，包括浴室、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、郵輪，須在指明期間維持現時就第599F章下其他表列處所的規定及限制。相關規定包括處所負責人須安排涉及處所運作的員工每14天進行一次關於新冠病毒的核酸檢測，而有關檢測樣本必須是由專業人員採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。而4人限聚令、佩戴口罩的防疫要求則繼續維持。

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責任編輯：陳麗娜

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