【創業追夢】大學女生度身製作節目娛樂銀髮族　創辦網上電視長者台博老友記一笑

▲ 今年27歲的周芷熲（Wing）4年前開設呀周電視，為老友記提供網上娛樂節目，目的是要長者看得開心。（湯致遠攝）

「我希望我的工作，可以讓人開心。」呀周電視創辦人、今年27歲的周芷熲（Wing）說。

呀周電視是一個專為長者而設的網上娛樂平台，製作一系列適合老友記觀看的影片，讓長者解悶及尋開心。為了帶給老友記歡樂，Wing大學畢業後只做兼職養活自己及電視台，還嫌自己做得未夠好，今個月更裸辭全身投入電視台工作，理由簡單直接：「只想博老友記一笑！」

▲ 90後的周芷熲（Wing）希望藉著呀周電視，提供適合老友看的節目。（湯致遠攝）

有些人天生是開心果，發放大量正能量，筆者跟Wing在一個半小時的訪問中，由她談起「開台」原因、如何努力經營、遇到的挫折，她也是輕描淡寫帶過，似乎已忘記得一乾二淨，反而滔滔不絕大談老友記的開心事，包括帶他們一起走上街Busking、上電視台節目等，從她燦爛的笑容，深深明白到她開台的目的：要老人家開心。

長者經常被形容為在社會上不被重視的一群，Wing卻喜歡跟他們為伍。「可能因我是婆婆湊大，跟她關係密切，自小就懂得跟老人家相處及溝通，亦覺得特別啱咀形。」後來婆婆年紀大要住老人院，Wing當時正讀大學，功課忙碌，跟婆婆相處時間很少，後來婆婆去世，內疚頓生。

▲ Wing曾帶長者到街上Busking，大家也唱得很盡興。（被訪者提供）

數年後爺爺住老人院，有了從前的經歷，Wing便經常探望他，發現老人院的長者經常無所事事，生活苦悶。她說：「老人院只開著一部電視，節目未必適合長者，但他們一切的娛樂，就主要靠部電視了。我想如果有個網上平台，可以做到好似電視台的『老人台』，節目是專門拍給長者看，他們一定好開心。」

性格積極、屬行動派的Wing，在大學時期就開始籌劃開台計劃，畢業那年她更成功申請創業基金，於是在2017年開設呀周電視。

未打工先創業，Wing只有一個原因。「想趁我年輕還有passion的時候，可以實現自己的夢想，帶給長者歡樂。」

能達成理想當然開心，但Wing的父母起初卻不表支持。「他們覺得我大學畢業，應該要正正經經搵一份工，有穩定的收入。」一直跟父母關係很好的Wing，在思前想後下，便決定給自己定下一個期限。「我30歲時，若然電視台發展不理想，我便會出來打工。」

▲ 因資源有限關係，Wing經常一個人出外拍攝及訪問。（被訪者提供）

玩食字創電視台名字

4年前呀周電視誕生，Wing的首要任務便是設計平台的名字。在大學讀Marketing的Wing平日最愛度蹺，靈機一觸下便想出呀周電視。「當年的亞洲電視帶給不少人回憶，老人家會有共鳴。而且因為我姓周，於是玩食字，就決定叫呀周電視。」

現時電視的節目都是以影片為主，內容多元化，包括有討論長者年輕時的愛情故事、老友記的新年願望、爸爸如何看父親節等。除了有輕鬆的探討式節目外，還有具實用的影片，有一個名為「開箱集」的節目，便由長者試用不同的產品及作出評價，曾有護膚品、消毒濕紙巾等。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

街訪險被伯伯追打

在眾多的節目中，Wing最難忘是做街頭訪問。「因可以接觸不同的長者，聽聽他們的心聲，他們大部分說話都很直率及坦言，態度十分友善。」不過她也曾遇過一些驚險事，差點要落荒而逃。「有次我拿著咪去訪問一位伯伯，但對方忽然拿起雨傘，作勢要追打我，我便立即離開。」

除了製作長者節目外，Wing也試過帶老友記上街Busking。「其實很多長者都是唱得之人，我便帶他們上街Busking，7至8個人在街上拿着結他自彈自唱。他們都是第一次在街頭演唱，但並不怕羞，更全情投入，吸引不少人圍觀。不過受疫情影響，我們至今只舉辦了兩次，老友記玩很開心，有一次活動完畢後，他們送了一紮花給我，答謝我安排他們演唱的機會，我十分感動。」

▲ 母由從前不贊成Wing開網上電視台，到現在不時參與製作，以行動支持女兒。（被訪者提供）

辭去兼職全身投入

Wing花心思的製作，更引起其他電視台的注意。「我之前製作了一段影片是探討爺爺孫女兩代的感情，節目出街後我收到ViuTV的電話邀請，想請片中一對爺孫上電視，我當然很開心，因證明有人留意我製作的節目。」

呀周電視營運期間，Wing一直靠做兼職賺取每月幾千元的生活費，不過由於每周要返5天的早上，下午才可回電視台工作，有時拍攝工作太忙，甚至要做到通宵達旦，Wing深感時間不足夠，上個月辭去兼職全身投入電視台工作。「我希望多一些時間去做更多及更好的節目，其實我除了想為老友記提供娛樂，亦希望年輕人透過節目，能更了解長者的心態，加強兩代的溝通。」

現在Wing間中會開設兒童及青少年手機剪片班、長者電腦班來維持生計及電視台營運，她笑言自己離30歲的限期只有3年，希望把電視台辦得更好。「長者開心，我就開心了。」相信Wing的理想，一定會達成。

記者：招美寶