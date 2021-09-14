【電影檢查】商經局指修例沒有追溯力　條例未能規管網上電影

▲ 政府建議修改《2021 年電影檢查(修訂)條例草案》，檢查員必須考慮影片是否不利國家安全。（經濟日報圖片）

立法會負責審議《2021年電影檢查（修訂）條例草案》的法案委員會今日召開，商務及經濟發展局副秘書長（通訊及創意產業）黃宗殷指，建議修訂的電影檢查條例並無追溯力，強調電影檢查的機制並無改變，只是增加了有關港區國安法的指引，已發出的准映證繼續有效。

他續指，電影檢查條例主要處理電影是否適合公開放映，過往已取得准影證的電影亦即代表沒有問題，若有個別電影的准影證遭取消，當局會透過不同的渠道向公眾交代。他強調，無論實體或網上發佈的內容，均需符合港區國安法、《刑事罪行條例》 及其他香港法例。

工聯會議員陸頌雄表示，現時電影可用不同方式放映，包括本地收費電視、線上串流平台、跨國平台如 Netflix 等，關注新修訂的《電影檢查條例》是否適用於以上平台，或有無相關監管。

自由黨議員鍾國斌則指，別有用心之人或會將危害國安的電影外銷，或在不同其他渠道放映，關注修例只能禁止電影在香港公開放映，市民從網上下載的影片，是否不受規管。

今次修例的主要建議，是檢查員須考慮的事項，影片上映會否不利國家安全事宜，倘影片可能不利國家安全，商經局局長可延長檢查員作決定時限，每次不多於28天，檢查員可拒絕核准影片上映。

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記者：陳葆琳