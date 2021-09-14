  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (週二) 20:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電影檢查】商經局指修例沒有追溯力　條例未能規管網上電影

政治 18:30 2021/09/14

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

政府建議修改《2021 年電影檢查(修訂)條例草案》，檢查員必須考慮影片是否不利國家安全。（經濟日報圖片）

立法會負責審議《2021年電影檢查（修訂）條例草案》的法案委員會今日召開，商務及經濟發展局副秘書長（通訊及創意產業）黃宗殷指，建議修訂的電影檢查條例並無追溯力，強調電影檢查的機制並無改變，只是增加了有關港區國安法的指引，已發出的准映證繼續有效。

他續指，電影檢查條例主要處理電影是否適合公開放映，過往已取得准影證的電影亦即代表沒有問題，若有個別電影的准影證遭取消，當局會透過不同的渠道向公眾交代。他強調，無論實體或網上發佈的內容，均需符合港區國安法、《刑事罪行條例》 及其他香港法例。

工聯會議員陸頌雄表示，現時電影可用不同方式放映，包括本地收費電視、線上串流平台、跨國平台如 Netflix 等，關注新修訂的《電影檢查條例》是否適用於以上平台，或有無相關監管。

自由黨議員鍾國斌則指，別有用心之人或會將危害國安的電影外銷，或在不同其他渠道放映，關注修例只能禁止電影在香港公開放映，市民從網上下載的影片，是否不受規管。

今次修例的主要建議，是檢查員須考慮的事項，影片上映會否不利國家安全事宜，倘影片可能不利國家安全，商經局局長可延長檢查員作決定時限，每次不多於28天，檢查員可拒絕核准影片上映。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳

相關文章

【電影制度】邱騰華：新例生效前涉危害國安電影或須重新送審　惟現時沒重審名單
15:54 2021/08/24
【電影制度】邱騰華：新例生效前涉危害國安電影或須重新送審　惟現時沒重審名單
【電影檢查】政府擬修例規定電影須審查是否符國安　督察可上門搜查非法放映
15:32 2021/08/24
【電影檢查】政府擬修例規定電影須審查是否符國安　督察可上門搜查非法放映
【電影審查】邱騰華：6月起修訂電檢行政指引後 400套電影中有一套未獲批上映
13:29 2021/08/28
【電影審查】邱騰華：6月起修訂電檢行政指引後 400套電影中有一套未獲批上映

你可能感興趣

【電影制度】邱騰華：新例生效前涉危害國安電影或須重新送審　惟現時沒重審名單
15:54 2021/08/24
【電影制度】邱騰華：新例生效前涉危害國安電影或須重新送審　惟現時沒重審名單
【電影檢查】政府擬修例規定電影須審查是否符國安　督察可上門搜查非法放映
15:32 2021/08/24
【電影檢查】政府擬修例規定電影須審查是否符國安　督察可上門搜查非法放映
【電影審查】邱騰華：6月起修訂電檢行政指引後 400套電影中有一套未獲批上映
13:29 2021/08/28
【電影審查】邱騰華：6月起修訂電檢行政指引後 400套電影中有一套未獲批上映
港區國安法 電影 鍾國斌 陸頌雄 香港 自由黨 商務及經濟發展局 立法會

最高瀏覽

【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
今日 12:59
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
13:21 2021/09/13
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？　宋芝齡回應緋聞講與大王關係
今日 11:51
【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？　宋芝齡回應緋聞講與大王關係