【母子戀】50歲女富豪再嫁27歲男想生仔　網紅女兒反對婚事：我已有5個爸爸

▲ 大馬女富豪宣布將第6次結婚，與年僅27歲的小鮮肉於年底舉行盛大婚禮。

媽媽欲再婚，都要過子女一關！有「粉紅女郎」之稱的馬來西亞女富豪Hasmiza Othman近日傳出第6次婚訊，欲與年輕23歲的男助理拉埋天窗，但其16歲網紅女兒Cik B反對婚事，質疑男方的動機，還揚言感覺太可怕，「我已經有5位爸爸了，不需要第6個！」

綜合大馬傳媒報道，快將50歲、有「粉紅女郎」之稱的Hasmiza Othman，白手興家打造化妝品王國，之前有過5段失敗婚姻，育有2名子女Edlynn Zamileen Mohd Amin（Cik B）和Muhammad Eric Zaquan。

2017年，她與從事保險代理的前夫Fairuz Ahmad Zainuddin離婚，同年與27歲前私人助理Ahmad Iqbal Zulkefli撻著。外界一直對兩人的關係議論紛紛，亦有人稱Ahmad是她的「新玩具」，但她出面駁斥，指他們是上司下屬的正當關係。

▲ 27歲小鮮肉近日向50歲女富豪求婚成功。（IG圖片）

送名牌手袋打動芳心

Ahmad工作約一年後離任，並創立了自己的香水品牌，但他跟Hasmiza仍維持友好關係，也經常向她送贈名牌手袋等禮物，令她感動到哭，「因為之前沒有人送過禮物給我。」

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Hasmiza於上周二（7日）宣布接受了對方求婚，準備於今年12月第6次結婚，她形容愛郎是「真愛」和「誠實負責」的人，希望能舉辦一個有粉絲參加的奢華婚禮。兩人更希望再生孩子，醫生已為Hasmiza進行過兩次生育檢查。

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女兒質疑︰他一定有原因

不過，Hasmiza的網紅女兒Cik B對此大表反對，直言媽媽曾有5段婚姻，「我已有5個爸爸，我不想再有第6個」。她稱若母親找到比她年長的結婚對象，一定會祝福她，但Ahmad的年紀比媽媽年少太多，質疑男方是另有所圖；而且媽媽已經年老，不應考慮為其生孩子。

媽媽現在只是盲目地陷入愛情而已……我內心強烈反對，他才27歲，像他這樣的人怎會對比他年長的人有感覺？一定是有原因的。

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此外，Cik B也透露和未來繼父的感情不佳，兩人不但經常吵架，媽媽也會被牽連入爭執之中。Cik B坦言，媽媽當初宣布再婚消息時，未有告知她和弟弟，故兩姊弟以為媽媽只是為她事業做宣傳，卻沒想到真有其事。

最後Cik B無奈道，如果媽媽決定要和Ahmad拉埋天窗，她也只能送上祝福，但她絕不看好，「我真的不想媽媽嫁給他！」

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責任編輯︰王明芳