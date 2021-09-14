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【新界北發展】洪為民：跨境金融有很大發展空間

政治 18:30 2021/09/14

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民建聯今舉行圓桌會議討論新界北發展。（馮漢柱攝）

中央力促深港深度合作，深圳已準備就緒，惟本港新界北發展卻被指沒有動靜，民建聯今舉行圓桌會議，就新界北發展與兩地專家交流意見。其中，前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民在談到產業發展時，認為醫療、物流及跨境金融均有很大發展空間。

洪為民。（馮漢柱攝）

冀將新界北發展成「香港新中心」的民建聯，提倡「南金融，北創科」，認為可重點發展創科產業，不過，洪為民認為，創科產業固然是一大重點，但非人人都從事該行業，認為要均衡發展，甚至多些傳統產業，洪為民強調，新界北發展其中一個關鍵作用，是改變新界西北「就業漥地」的問題，建議可發展跨境金融、醫療、物流、精密儀器製造，甚至食品和化妝品產業等。

主持會議的民建聯立法會議員劉國勳則呼籲，政府應盡快興建洪水橋(西鐵)至前海的跨境鐵路。他認為，要發展新界北，做好深港合作經濟帶，最重要的是基建建設，建議設立一條跨區的城寨鐵路，從前海駁到洪水橋鐵路，帶動西部發展。他又建議，應將現有深港邊界陸路口岸，包括文錦渡、沙頭角、羅湖，於內地進行「一地兩檢」，並釋放港方管制站土地。

劉國勳。（馮漢柱攝）

香港濕地保育協會主席文志森提出數個濕地長遠保育方案，例如，政府可以透過收地，保育新界北內的濕地，以恢復或強化濕地功能；也可以透過增加用地的地積比或轉移地積比，以鼓勵發展商或業權人在發展土地的同時保育有價值的濕地，達至雙贏。

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記者：林曉君

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