【聲夢傳奇】炎明熹為爭新人獎做準備　Gigi首支個人單曲《真話的清高》蓄勢待發

▲ 炎明熹將推出首支個人單曲《真話的清高》。

TVB全力捧《聲夢傳奇》學員，當中炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）、冼靖峰（Archie）等已有一定的粉絲支持。

雖然TVB之前已為《聲夢傳奇》學員辦演唱會，可是因為他們都是剛出道，所以都只是唱「別人的歌」。直到近日，Chantel、Yumi和Windy被安排合唱《多啦A夢》片頭曲《夢》，以及為新兒童節目《Hands Up》的同名主題曲。

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《真話的清高》預告片神秘

至於《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹單飛發展，率先出個人歌曲，新歌《真話的清高》的預告片昨日在星夢娛樂推出。

可是此預告片只有15秒的黑白片，但短片只交代歌名及寫上「愛和謊言能並存嗎？」，至於歌聲還是純音樂都「一粒音都冇」，十分神秘。

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將9月派台

此歌預計本月內推出，但未知確實派台日期，不過商台DJ梁文禮早前在節目《叱咤樂壇》訪問AGA（江海迦）時，AGA講透露有學員準備新歌，梁文禮一時漏口風說：「嚟啦，炎明熹今個月（9月）已有添啦，廿零號就出啦。」

可預計，明年舉行的大小樂壇頒獎禮上，炎明熹將是眾新人在新人獎項的強大競敵。