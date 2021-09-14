【冤枉新秀】周勵淇產後復出做評判　古巨基被參賽者觸動哽咽

▲ 古巨基、周勵淇、森美、泳兒及陳家樂任評判。

由《冤枉娛樂》主辦的網上選秀節目《冤枉新秀訓練營》日前於九展Music Zone舉行十一強終極淘汰賽。大會請來五位星級評判：古巨基、周勵淇（Niki）、森美、泳兒（Vincy）及陳家樂，根據學員的表現選出終極五強，冠軍則由網民一人一票於最後五強人選中選出。

比賽前，基仔、Niki及森美率先透露自己的評分準則，基仔表示不會以評判心態對待表演，「我純粹同大家分享有何地方可以更好、要注意，有何優點要堅持，是經驗上分享。」森美則謂自己會受到現場觀眾反應的影響，「如果現場觀眾反應多，即多人喜歡，多人喜歡，我把口就會好點。如果出場觀眾冇乜聲，即冇乜粉絲，咁我把口就衰好多！」至於Niki就看整體表現。

比賽開始，首先出場張天穎（Jamie）表演項目是跳唱《Bad Boy Killa》。森美大讚她跳唱有力量，令到大家開心；Vincy表示Jamie台型好，但聲音跟身體不夠同步；第二位學員謝海倫（Helen）演唱《先哭為敬》，一眾評判都大讚Helen靚聲，但合唱部份卻分數大減。

接着出場林俊傑（Jeff），評判們一致認為Jeff有型靚仔，卻選錯歌曲《命案》，Vincy說可惜一開口唱歌便少少幻滅。

輪到黎展峯（Andy）演唱《井》，基仔及家樂都對他的表現十分讚嘆；第五位學員劉子然（Ziran）找來早前已被淘汰的學員演唱《聖馬力諾之心》，但評判們坦言他被淘汰的學員搶去不少注視。

▲ 基仔一時感觸。

及後出場的劉若寶（Polly）是唯一以戲劇加歌曲作為比賽項目的學員，表演今基仔及Niki均忍不住眼濕濕，基仔點評時更一度哽咽。「我感受好大因為我做了爸爸……令到我好有啓發，要珍惜身邊家人、愛人。」

▲ 選出最後五強。

易明揮（Tachi）則表現強項跳舞，隨後蘇楚欣（Sobi）演唱《Why'd You Only Call Me When You're High？》及李展程（Jonathan）的《NO JOKE》，都算是不過不失。

年紀最小、只有十七歲的黃明德（Dark）選擇跟哥哥以結他自彈自唱《Photograph》，演唱過後，基仔即大呼「黐線」，「我好大膽講一句，如果你冇俾唱片公司簽，你通知我一聲得唔得呀？因為我覺得佢哋走寶。」隨後鄧灝朗（Adam）演唱《下一束光》，基仔認為Adam一塊玉可以雕琢。

11位學員表演過後，五位星級評判最後選出黃明德（Dark）、劉若寶（Polly）、黎展峯（Andy）、鄧灝朗（Adam）及易明揮（Tachi）為最後五強。而五強決賽將於今晚「冤枉娛樂」YouTube頻道播出。

同場加映：梁朝偉訪問