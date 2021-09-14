【食物安全】安記海味一款竹笙含二氧化硫未有列明　過敏人士或會出現頭痛噁心

▲ 安記海味一款竹笙含二氧化硫未有列明，過敏人士或會出現頭痛噁心。（網上圖片）

食安中心今日（14日）公布，一個預先包裝竹笙樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。市民應停止食用受影響產品。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。



產品為︰

產品名稱：特級竹笙

品牌：安記海味

產地：中國

淨重：每包75克

此日期前最佳︰2022年12月28日

中心發言人指，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關商戶已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2588 4600，查詢上述產品的回收事宜。

中心發言人表示，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒，業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

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記者：李榮忠