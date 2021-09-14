  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (週二) 20:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】安記海味一款竹笙含二氧化硫未有列明　過敏人士或會出現頭痛噁心

社會 19:19 2021/09/14

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

安記海味一款竹笙含二氧化硫未有列明，過敏人士或會出現頭痛噁心。（網上圖片）

食安中心今日（14日）公布，一個預先包裝竹笙樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。市民應停止食用受影響產品。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

產品為︰

  • 產品名稱：特級竹笙
  • 品牌：安記海味
  • 產地：中國
  • 淨重：每包75克
  • 此日期前最佳︰2022年12月28日

中心發言人指，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關商戶已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2588 4600，查詢上述產品的回收事宜。

中心發言人表示，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒，業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

同場加映：【TOPick診症室】醫治痔瘡可用「橡筋」、手術切割等　中大醫生分析不同方法：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

相關文章

【打擊私煙】海關搗破元朗千萬私煙倉庫　檢獲市值4,500萬私煙
今日 16:36
【打擊私煙】海關搗破元朗千萬私煙倉庫　檢獲市值4,500萬私煙
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
今日 18:04
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
【大坑舞火龍】中秋大坑舞火龍受疫情影響　連續第二年取消
今日 18:56
【大坑舞火龍】中秋大坑舞火龍受疫情影響　連續第二年取消
【新界北發展】洪為民：跨境金融有很大發展空間
今日 18:30
【新界北發展】洪為民：跨境金融有很大發展空間
【防疫措施】 健身中心放寬逾4人防疫要求　下周四起指定檢測只可用鼻腔和咽喉合併拭子樣本
今日 18:11
【防疫措施】 健身中心放寬逾4人防疫要求　下周四起指定檢測只可用鼻腔和咽喉合併拭子樣本
【美食速報】譚仔三哥全新食品刺激味蕾 伍家朗+馬曉晴+強尼率先試食
今日 18:33
【美食速報】譚仔三哥全新食品刺激味蕾 伍家朗+馬曉晴+強尼率先試食

你可能感興趣

【打擊私煙】海關搗破元朗千萬私煙倉庫　檢獲市值4,500萬私煙
今日 16:36
【打擊私煙】海關搗破元朗千萬私煙倉庫　檢獲市值4,500萬私煙
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
今日 18:04
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
【大坑舞火龍】中秋大坑舞火龍受疫情影響　連續第二年取消
今日 18:56
【大坑舞火龍】中秋大坑舞火龍受疫情影響　連續第二年取消
經濟 食安中心 香港 品牌 中國

最高瀏覽

【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
今日 12:59
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
13:21 2021/09/13
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？　宋芝齡回應緋聞講與大王關係
今日 11:51
【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？　宋芝齡回應緋聞講與大王關係