【體壇尖子】滑冰女神馬曉晴是體壇學霸 用兩年完成大學課程

▲ 滑冰女神馬曉晴。

有「港版石原聰美」、「滑冰女神」之稱的花樣溜冰運動員馬曉晴（Maisy）今年22歲，雖然馬曉晴已退役，但昔日在運動場上的經驗，用在生活上，處處也是「運動場」。

運動員時刻需要保持健美身型，Maisy以前作為花樣溜冰運動員，維持美好身段更加重要：「這運動很重視運動員的身材，可能需要在0.6、0.7秒間在空中轉三個圈，除了身型細粒外，也要很纖瘦的，就如冰上芭蕾舞一樣，需要手長、腳長，不可有任何肥胖的徵狀。」

Maisy出席譚仔三哥活動率先試食椒麻涼拌魚爽肚、鳳梨藍蝶花香梳打、螺酸湯米線配海螺片及麻辣豬皮。她分享稱：「在吃得少的情況下需要有充足的力量去準備比賽，以免過重會跳不起，會多吃蛋白質食品，較甜或煎炸食品則不會進食。」

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▲ （黃建輝 攝）

運動學業相輔相成

於香港出生的Maisy，在3歲隨家人移居到北京生活，於當地國際學校讀書，13歲移居美國，2017年在美國科羅拉多州高中畢業。

Maisy在美國讀高中時，課餘在當地接受花樣溜冰訓練，問如何平衡學業與運動？她坦言很辛苦：

一直以來我都是一個專業運動員及每天上學的女生，特別是在美國那數年，早上6時開始上學，晚上8、9時才下課，訓練再訓練。每次勝出比賽後都會很有成功感，便覺得一切也是值得的。

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擅用時間提早畢業

不過，Maisy覺得這些生活習慣對現在來說是非常好：「以前的生活習慣形成現在有這麼好的Time Management，如果以前享受跟朋友去看戲，便不會有現在的我。現在的我很忙，在做數份工作，但也可以處理得到。」

Maisy因為考慮到右腳舊患而決定退役：

為了一個目標而訓練這麼多年，當然會很不開心的，但我覺得人生就是有很多支線，不是在那裏跌低就一定要在那裏瞓低，我也要繼續前行，所以之後便上了大學。

▲ 有「滑冰女神」之稱的花樣溜冰運動員馬曉晴（Maisy）接受訪問。（黃建輝 攝）

退役後，在美國升讀大學主修communication，昔日當運動員的時間管理及EQ的培訓，更有助Maisy學業：「升上大學後決意提早畢業，目的是希望趁後生能有更多時間做自己喜歡的事，一般學生一個星期通常只上4堂，我則選擇每同上差不多28堂，最後只花兩年時間完成四年的大學課程。」

現在畢業的她回港，想作多方面發展：「希望在這兩年可作出更多的嘗試，現時教溜冰、做幕後的製片、拍廣告及之後開始有主持工作，雖然可能每天工作12小時，但也很享受，很難得可以做到自己喜歡的事情。」

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以代表香港為榮

回望運動員生涯，Maisy曾在香港錦標賽勝出了7次、亦在世界各地獲得了獎牌：「看回之前的經歷也是很開心的，可以有這些機會代表香港，也很Proud of自己。現在或許是人生的下一個階段，正在做媒體上的工作，也很享受自己的生活。」

問到如何調整心理狀態？Maisy謂：「有些運動員在失敗之時覺得自己很失敗，但其實能夠來到這裏比賽已經是很厲害的，已經經歷了很多比賽才可獲得這次比賽的名額，調轉來看其實已是很成功的。換一個角度來看便會開心很多，不會令人太沉。」

記者：梁樂欣、蕭雅文

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