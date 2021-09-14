【不良銷售】兩名中學生被威嚇下簽署健身會籍　海關拘3名健身中心職員

▲ 兩名中學生被威嚇下簽署健身會籍，海關拘3名健身中心職員。（黃傑偉攝）

海關早前接獲兩名分別18及20歲中學生舉報，指於觀塘一間健身中心被威嚇式簽署健身會籍。海關接報後，經調查於今日（14日）採取行動,於觀塘開源道拘捕1男2女健身中心職員。

海關版權及商標調查科指揮官黃志聰指，兩名受害人途經一間健身中心被銷售人員遊說簽署簡單問卷為由，被帶上健身中心，期間職員遊說兩人做普通體檢，之後索取兩人地址資料，兩人不虞有詐，當交出資料後職員威嚇2人已經簽署健身會籍需要付款，期間兩人欲離去時，職員威嚇會以兩人地址資料派人上門收債,職員更帶同其中一名男子往櫃員機提款，其後更要求二人顯示手機內網上銀行資料，以榨取兩人金錢，兩名受害人被威威嚇手段簽署過萬元會籍費用。最後職員以自備講稿要求2人拍下片段藉以逃避罪責。

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海關截獲舉報後於今日下午採取行動，在觀塘開源道拘捕3名職員，包括1男2女,年齡介乎22至25歲，海關指調查行動仍然持續不排除稍後會有更多人被捕。海關呼籲商戶要遵守商品說明條例任何商戶如意威嚇手段影響消費者購買即屬違法,有機會觸犯商標說明條例以威嚇手段營商，一經定罪最高可被判罰款50萬及監禁5年，而市民亦需光顧信譽良好商戶，市民如遇到不良商戶可致電海關熱線 2545 6182作出投訴。



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記者：黃傑偉