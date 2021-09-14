【時裝界奧斯卡】Kim Kardashian穿Balenciaga幪面全黑套裝 網民嘲：穿了防疫套裝

▲ 美國名媛Kim Kardashian 亮相Met Gala 202搶盡風頭。

有「時裝界奧斯卡」之稱的Met Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚會）每年吸引不少影星、歌手、名媛盛裝穿上各大品牌的服飾出席，今年Met Gala 2021名媛Kim Kardashian（金卡戴珊）以Balenciaga由頭黑到腳指尾打扮，成全場焦點！

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今次Met Gala 2021主題為In America: A Lexicon of Fashion（美國時尚詞彙），其中參與的美國名媛Kim，她十分看重Met Gala，每次都悉心打扮參與，今年她以Balenciaga全黑套裝示人，用最低調的黑色遮著樣貌身材竟成為了全場焦點！

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Kim以巴黎世家（Balenciaga）Balenciaga SPRING 22系列全黑套裝走上紅毯，這套裝由創意總監 Demna Gvasalia操刀，雖然全黑，但心思卻不簡單，由頭套、手套以及高跟靴的設計別出心裁，充滿層次感。不過有網民笑稱Kim穿上了防疫套裝。

Kim前夫歌手肯伊威斯特（Kanye West）多次以包頭造型亮相，今次Kim的造型，令人覺得是呼應前夫的打扮特質，令人揣測他們二人是否復合。

除了Kim Kardashian，還有不少影壇巨星出席，例如Timothée Chalamet、名模Kendall Jenner及Gigi Hadid等等，為大家展現仙氣、型格、鬼馬的打扮。

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Kim同父異母的妹妹Kendall Jenner（坎達兒珍娜）與Kim打扮成對比，走仙氣性感路線，穿上了Givenchy性感的裸色透膚禮服，加上水晶設計，奢華同時也突顯她窈窕身材。

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責任編輯：張懿慧、王芷瑩