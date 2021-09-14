【悅榕莊停業】海關共收到220宗相關舉報　已與該集團兩名董事接洽及展開調查

▲ 海關共收到220宗相關舉報，已與該集團兩名董事接洽及展開調查。（黃傑偉攝）

美容院「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」突然宣布停業，大批購買療程的顧客受影響。民建聯立法會議員葛珮帆表示，至今收到逾250名顧客投訴，未完成合約的療程涉款共約1,000萬元，其中有苦主稱求助無門，欲斷供分期付款，但銀行以涉事公司非正式結業為由拒絕受理。詳情即看【下一頁】

海關版權及商標調查科指揮官黃志聰指，海關9月1日接獲一間連鎖式美容中心暫停營業舉報,直至今日（14日）為止海關公共收到220宗關於該連鎖美容中心舉報，涉及171名受害人，金額涉款980萬元，單一最大損失投訴人損失60萬元，海關的專責隊伍已聯絡所有投訴人，了解每宗投訴個案的詳情並展開調查。

另外，海關表示涉事的三間美容公司同屬一個美容集團，已於9月6日和今日約見該美容集團的兩名董事，調查旗下美容公司暫停營業一事，並已嚴正提醒相關董事，商戶在任何情況下，都有責任妥善處理消費者已購買而未完成的預繳式服務，例如安排退款。

海關強調會密切留意事態發展，並會繼續與消費者委員會和協助受影響顧客的立法會議員和區議員保持緊密聯絡，調查工作仍在進行中，人員會循涉事商戶有否違反《商品說明條例》（《條例》）中不當地接受付款的方向作調查。如發現有商戶違反《條例》，海關會立即採取執法行動。



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記者：黃傑偉