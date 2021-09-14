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電檢條例加入國安法指引　《無間道》《變形金剛》是否過關？

政治 19:53 2021/09/14

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自由黨議員鍾國斌。（資料圖片）

立法會今日下午討論《2021年電影檢查（修訂）條例草案》，自由黨議員鍾國斌在會議上以著名電影《無間道》及《變形金剛》為例，問及兩套電影會否不符合新修訂條例中有關《港區國安法》的指引。

鍾國斌指，《無間道》為本港成功電影，惟內容描繪兵是賊、賊是兵，很多警務人員被殺害，電影會否影響港人「仇警」？另外，他又以在香港拍攝的荷里活電影《變形金剛》為例子，稱電影「打爛了香港很多地方」，關注有關情節會否被解讀為影響香港？希望政府當局可以作出解釋，讓業界創作人有所參考。

商務及經濟發展局副秘書長（通訊及創意產業）黃宗殷則回應指，現時香港創作空間仍然十分廣闊，業界十分熟悉電影檢查制度的框架及尺度，是次修例僅針對有關國安的指引，一般電影看不到會受條例修訂影響。

他又指，政府自今年6月修訂《檢查員指引》，這段時間有不同類型電影順利上映，電檢處亦並無就電影提出質疑，電影上映後的成績也非常好，客觀而言已可以讓業界安心。他強調，修例後創作空間並沒有收窄，現時電影檢查的尺度亦無改變，只是需要留意有關《港區國安法》的元素。

《2021年電影檢查（修訂）條例草案》的法案委員會今日開會，修例明文規定檢查員須考慮影片上映會否不利於國家安全。 

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撰文 : 傅流螢

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