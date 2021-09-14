【選委會選舉】李家超訪選舉處了解籌備情況　楊潤雄發信全港學校籲投票

▲ 李家超（左二）視察選舉事務處，了解周日選舉的籌備情況（政府新聞處）

選舉委員會界別分組一般選舉周日舉行，政務司司長李家超今日（14日）到訪選舉事務處位於九龍灣的辦事處，視察及聽取選舉的具體安排計劃和籌備情況。

李家超聽取選舉事務處人員簡介，選舉的各項籌備工作，特別是新引入的多項措施，包括電子選民登記冊系統、防疫措施，及為有需要人士另設特別隊伍。

李家超表示，周日舉行的選舉，是完善特區選舉制度立法工作後的首場選舉，對香港未來的有效管治有深遠影響，港府會嚴格按照經修訂的選舉法例，做好各方面的安排，選舉事務處亦正做好最後階段的準備工作，確保選舉能在公平、公正、廉潔、依法、安全有序的情況下進行。

另外，教育界是13個需要選舉的界別之一。教育局局長楊潤雄今日致函全港中小學及幼稚園校監，呼籲各校支持新一屆選舉委員會界別分組選舉，獲授權的代表踴躍投票，選出13名透過選舉產生的委員，連同大學校長及辦學團體的當然委員，組成均衡參與並具廣泛代表性的選委會。

是次選舉共有36個界別分組須以選舉產生共967個席位，其中有23個界別分組共603名候選人自動當選。另外13個界別分組將由412名候選人競選364個席位。該13個界別分組涉及約5,000名投票人，須於本周日到設於灣仔、九龍、沙田、荃灣及屯門的五個投票站投票。

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記者：陳葆琳