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【幼兒中心】分階段重整19間互助幼兒中心　截至今年8月已有4間中心完成重整

社會 20:11 2021/09/14

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勞工及福利局局長羅致光到訪學前兒童課餘託管中心。（政府新聞處）

勞工及福利局局長羅致光今日（14日）下午到訪位於深水埗的心寶學前兒童課餘託管中心，視察上月中開始營運的重整服務。羅致光視察中心活動和設施，並與職員和學童家長交流。

政府在2018年《施政報告》宣布一系列措施，當中包括接納「幼兒照顧服務的長遠發展研究」顧問報告的建議，分階段重整互助幼兒中心，以配合社區的幼兒照顧需求及善用公共資源。政府於2020年4月完成探討在合適的福利設施內為3至6歲幼兒提供課餘託管服務的可行性研究，並自2021至22年度起分階段重整19間互助幼兒中心，通過增加社工和支援人員的人數，轉型為3至6歲以下學前兒童提供課餘託管服務。

勞工及福利局局長羅致光到訪學前兒童課餘託管中心。（政府新聞處）

截至今年8月，已有4間中心完成重整。羅致光心視察寶學前兒童課餘託管中心，並得悉有超過一半學童獲批全費豁免，認為可為有需要及經濟困難的家庭減輕負擔。

羅致光指，本屆政府已落實多項措施加強幼兒照顧服務，包括提升幼兒中心的長遠規劃、優化人手比例、提高幼兒中心的資助水平、為祖父母開設幼兒照顧訓練課程、增加資助獨立幼兒中心名額、增加暫託幼兒服務及延長時間服務的名額等，連同課餘託管收費減免計劃的多項優化措施，有助進一步支援低收入和有需要的家庭。

勞工及福利局局長羅致光到訪學前兒童課餘託管中心。（政府新聞處）

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責任編輯：李榮忠

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