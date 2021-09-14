  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (週二) 22:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【炸彈恐嚇】香港航空飛上海航班接獲炸彈恐嚇　折返香港後安全降落

社會 20:22 2021/09/14

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港航空 HX246 航班接獲炸彈恐嚇。(經濟日報資料圖片)

繼國泰航空 (CX) 後，今午香港航空 (HX) HX246 航班接獲炸彈恐嚇，其後於上海飛航情報區折返香港國際機場 。一架由香港前往上海的香港航空HX246航班，於下午2時06分自香港國際機場起飛，機管局其後接獲客機上有炸彈，經評估後，客機原機折返本港，並於下午4時24分降落。

TOPick向機管局查詢，獲當局證實事件。當局表示，今日下午約2時收到有人報稱，已啟程的香港航空由香港前往上海浦東航班HX246上有炸彈，當局隨即通知警方及航空公司；航班折返香港並已於下午4時33分安全降落；機場運作不受影響。

TOPick亦有向警方查詢，獲回覆指警方於今日下午2時22分接獲案件，有人聲稱在一架前往內地的航機上放置了炸彈。

警方指，接報時該航機已離港，警方及相關機構啟動有關程序處理，事件中無人受傷，案件列作炸彈嚇詐，由機場警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。警方強調，炸彈嚇詐是一項嚴重罪行，一經簡易程序被定罪，最高可被判處罰款五萬元及監禁三年，如經循公訴程序被定罪，則最高可被判處罰款15萬元及監禁5年。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

相關文章

【國泰航空】國泰航空發內部通告　10月起駐港員工進入機場禁區範圍工作須接種疫苗
15:17 2021/08/20
【國泰航空】國泰航空發內部通告　10月起駐港員工進入機場禁區範圍工作須接種疫苗
【​強制檢測】本港14個地點納入強制檢測　2條龍運巴士線同需檢測
21:53 2021/09/02
【​強制檢測】本港14個地點納入強制檢測　2條龍運巴士線同需檢測
【新冠疫苗】國泰今解僱少數機組人員　稱其不打疫苗及拒交醫療豁免證明
16:52 2021/09/08
【新冠疫苗】國泰今解僱少數機組人員　稱其不打疫苗及拒交醫療豁免證明
【澳門疫情】合資格人士下周三起可申請入境澳門　需完成疫苗接種並接受14天醫學觀察
17:34 2021/09/09
【澳門疫情】合資格人士下周三起可申請入境澳門　需完成疫苗接種並接受14天醫學觀察
【香港機場】旅客人數較上月倍增　貨物輸送量較去年同期增15.5%
18:18 2021/09/10
【香港機場】旅客人數較上月倍增　貨物輸送量較去年同期增15.5%

你可能感興趣

【國泰航空】國泰航空發內部通告　10月起駐港員工進入機場禁區範圍工作須接種疫苗
15:17 2021/08/20
【國泰航空】國泰航空發內部通告　10月起駐港員工進入機場禁區範圍工作須接種疫苗
【​強制檢測】本港14個地點納入強制檢測　2條龍運巴士線同需檢測
21:53 2021/09/02
【​強制檢測】本港14個地點納入強制檢測　2條龍運巴士線同需檢測
【新冠疫苗】國泰今解僱少數機組人員　稱其不打疫苗及拒交醫療豁免證明
16:52 2021/09/08
【新冠疫苗】國泰今解僱少數機組人員　稱其不打疫苗及拒交醫療豁免證明
香港國際機場 恐嚇 經濟 機場 機場管理局 航空 香港航空 國泰航空 香港 上海

最高瀏覽

【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
今日 12:59
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
13:21 2021/09/13
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？　宋芝齡回應緋聞講與大王關係
今日 11:51
【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？　宋芝齡回應緋聞講與大王關係