【炸彈恐嚇】香港航空飛上海航班接獲炸彈恐嚇　折返香港後安全降落

▲ 香港航空 HX246 航班接獲炸彈恐嚇。(經濟日報資料圖片)

繼國泰航空 (CX) 後，今午香港航空 (HX) HX246 航班接獲炸彈恐嚇，其後於上海飛航情報區折返香港國際機場 。一架由香港前往上海的香港航空HX246航班，於下午2時06分自香港國際機場起飛，機管局其後接獲客機上有炸彈，經評估後，客機原機折返本港，並於下午4時24分降落。

TOPick向機管局查詢，獲當局證實事件。當局表示，今日下午約2時收到有人報稱，已啟程的香港航空由香港前往上海浦東航班HX246上有炸彈，當局隨即通知警方及航空公司；航班折返香港並已於下午4時33分安全降落；機場運作不受影響。

TOPick亦有向警方查詢，獲回覆指警方於今日下午2時22分接獲案件，有人聲稱在一架前往內地的航機上放置了炸彈。



警方指，接報時該航機已離港，警方及相關機構啟動有關程序處理，事件中無人受傷，案件列作炸彈嚇詐，由機場警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。警方強調，炸彈嚇詐是一項嚴重罪行，一經簡易程序被定罪，最高可被判處罰款五萬元及監禁三年，如經循公訴程序被定罪，則最高可被判處罰款15萬元及監禁5年。

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記者：洪芷晴