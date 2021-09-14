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【非法販賣】食環署聯合海事處等打擊屯門非法販賣海產　拘兩艘漁船負責人

社會 20:33 2021/09/14

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食環署聯合海事處等打擊屯門非法販賣海產，拘兩艘漁船負責人。（資料圖片）

食環署今日（14日）與海事處及警方採取聯合行動，打擊在屯門避風塘海旁及青山灣海濱長廊一帶的非法販賣魚類海產活動，以保障食物安全。

行動中，食環署拘捕兩艘漁船負責人，就涉嫌在船隻無牌經營食物業及未獲准許售賣限制出售的食物，展開檢控程序，並檢取相關工具和銷毀被棄置在現場的活魚及其他新鮮介貝類水產動物。本年1月至今，食環署人員就屯門避風塘海旁及青山灣海濱長廊一帶非法販賣魚類海產活動共提出5宗檢控，包括3宗拘控。

食環署發言人指，食環署十分關注非法銷售魚類海產情況，會繼續密切監察銷售魚類海產情況及採取嚴厲執法行動。根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。此外，發言人強調食環署及有關部門會繼續採取聯合執法行動，嚴厲打擊非法售賣魚類海產活動，以保障食物安全及公眾健康。

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責任編輯：李榮忠

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