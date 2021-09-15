【英國置業】倫敦新盤管理費3個月內增近5成　置業港人：太無理【附專家置業貼士】

▲ 買家港人A先生於倫敦買樓時，簽約後3個月被告知管理費加價近5成，高叫不合理。（iStock圖片）

近年港人熱愛在英國置業作自住或投資之用，惟「隔山買樓」難免出現問題！

買家港人A先生決定於英國倫敦入市，今年7月經香港地產代理購買倫敦西北部博福特公園（Beaufort Park）一個樓盤的逾千呎單位。他在今年6月參考相關樓盤的售樓書，當時售樓書上列出的每年管理費收費為4.42鎊一呎，即每年管理費約4,583.54鎊。及後，他於7月初落訂，並近日準備前往英國收樓之際，收到發展商的信件，發現管理費竟大幅加至6.5鎊一呎，即每年管理費約6633.8鎊，升幅高近5成。

只是三個月時間，便加了近5成，真的太無理！

A先生坦言，對加價感到無奈，他稱當時7月份簽署合約時是建基於售樓書的內容，包括管理費為4.42鎊一呎等項目；他亦曾在簽約時與協助售賣該樓盤的香港地產代理確認管理費項目，對方曾表示即使有加幅，大致上也與通漲掛勾。

▲ 涉事新盤售樓書列出，管理費為4.42鎊一呎（按年計）。（涉事樓盤售樓書截圖）

惟近日收到發展商就管理費加價通知後，他即時向香港地產代理及樓盤所屬英國發展商查詢，地產代理回覆指由發展商決定，而發展商同樣未有交代加價原因，僅稱售樓書上的管理費只是初步估算，不代表最後價格。他批評，涉事發展商未有交代管理費飈升原因，亦不知如何應對。希望借自己的故事提醒有意海外置業的人士，要留意物業管理費的價錢，盡量要把所有費用寫在買賣合約上。

記者翻查相關樓盤網頁，發現相關售樓書上仍能查閱，並清楚列出管理費為4.42鎊一呎。惟售樓書最底列出所有法律條款，當中提到售樓書上內容與最後未必一致，亦有提醒字句提醒業主及歡迎為業主解答任何疑問。

專家意見

資深英國物業顧問陳思銘表示，A先生的個案並非冰山一角，並指出近年很多買賣英國物業的業主亦有出現很多同類情況，「英國很多發展商就管理費方面無理加價，令當地居民或業主震怒，更有人曾發起罷交管理費等。」惟他坦言，這些行為均沒有效果，故提醒業主或有意置業人士需考慮到物業管理費價格，並以此作為是否考慮購買該物業的因素之一。

▲ 資深英國物業顧問陳思銘。（資料圖片）

不過，陳思銘指出A先生的個案並非騙案，

A先生所購入的新盤由英國六大地產商之一的伯克利集團（Berkeley Group）的旗下聖喬治公司（St George）負責興建，而聖喬治公司選擇的地段非常優質，同時興建的樓盤及周邊社區建設質素甚高，投資者或用家追捧，並且信譽非常良好。

他指，倫敦新盤每年管理費4.42鎊一呎這個價格，在英國物業已算是非常高昂，但樓盤包括泳池、水療等設施，另設24小時保安等，故價錢合理。他提到，A先生是次購入的新盤樓花期很長，據悉售樓書最早於2013年推出，估計考慮新冠肺炎疫情、通漲等因素下，管理費或因此上升。

英國置業注意需知?

全球量化寬鬆政策下，銀紙貶值下加強港人購買「磚頭」意欲，故不少人選擇在海外，包括英國等地購買物業用作投資。陳思銘建議，考慮是否購買物業需要考慮多項因素，包括發展商背景、物業管理費及地租，另外需要找尋有口碑的大地產中介公司。

他表示，自己投資英國樓時，會特別留意管理費。他指，英國物業的管理費一般約2鎊至4鎊，4鎊以上的管理費已算是非常昂貴。他舉例，曼徹斯特市的物業管理費約2鎊至3鎊不等，而倫敦範圍則比較寬，2鎊至6鎊亦有。

他亦提到，英國房地產分為永久業權（Freehold）或租賃業權（Leasehold），當中後者需要繳交管理費及地稅。

他續指，管理費價格受多種因素影響，如有需要24小時保安、擁泳池等設施的話，管理費自然高。他建議，即使自住或作投資之用，業主需要考慮管理費事宜。

另外，他建議買家需要考慮物業發展商及地產中介公司背景，指通常大發展商的樓盤會與具名氣或已為上市公司的地產中介公司合作，如較為知名的有仲量聯行（JLL）、第一太平戴維斯（Savills）等，稱大機會不會出現太多問題。

除了選擇物業方面，物業類型亦需要考慮。陳思銘提到，英國房屋種類繁多，包括別墅、半獨立別墅、排屋及單位等。他指，英國人在人生不同階段會選擇不同物業居住，故建議業主需要考慮文化因素才決定是否置業，如長者未必考慮住在排屋，因不方便行樓梯等。

消委會建議

消委會回覆《TOPick》查詢時，提醒消費者購買海外物業有相當風險，興建項目的過程存在許多變數，而且正式買賣合約一般是買家與海外發展商直接訂立，本港法例未必適用，萬一發生問題，消費者要追討賠償困難重重。

消委會指，由於購買海外物業，大多屬「隔山買牛」，消費者未必能實地考察，只能單靠中介人提供資料，故無論於購買前後的不同階段，均有多項要點須留意，以保障自身利益。

消委會建議，消費者在決定購買境外物業前，務必慎重考慮及作充足的資料搜集，向可靠的專業人士查詢，瞭解發展商背景及當地物業買賣法律等。

英國物業投資小貼上： 留意管理費及地租

考慮選擇大發展商及知名地產中介

考慮英國文化因素

充足資料搜集，向可靠專業人士查詢 資料來源：陳思銘、消委會

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記者：曾卓鋒