【生涯規劃】教育局冀2024年全面推行高小生涯規劃　倡加強認識自我及中學學制

▲ 教育局今日（14日）宣布本學年起在全港小學高小年級逐步推行生涯規劃教育。（資料圖片）

教育局今日（14日）公布，決定於本學年起在全港小學高小年級逐步推行生涯規劃教育，並發布相關策略大綱及部分參考教材，涉自我認識、升學及事業探索等內容，但不建議進行深入就業輔導或規劃，倡集中培養學生多元能力及正面價值觀等，以應對未來挑戰，冀學校在未來3個學年擬定校本安排具體內容、推行策略及時間表等，並於2024/25學年或之前全面實施。

學校課程檢討專責小組去年提交報告，倡於高小及初中階段盡早開展生涯規劃教育。教育局今向全港小學發通函，指接納相關建議，並由2021/22學年起在小四至小六逐步推行生涯規劃教育。

據局方最新發布「小學生涯規劃教育推行策略大綱」，建議學校以小學「個人成長教育」為基礎，利用成長課平台增補相關內容。

局方參考中學生涯規劃框架，制定3個學習要素，包括被列為重點的「自我認識及發展」，助學生認識自己的志向及需要等，比起現行小學個人成長教育內容，局方冀學生對自己的能力、性格及興趣有「進一步認識」，並助學生了解性別和社會地位對職業定型的偏見。

考慮到高小生面對升學選擇，局方將中學框架原有學習要素「事業探索」改為「升學/事業探索」，「事業規劃與管理」則改為「升學規劃與管理」，了解社會經濟和行業轉變、訂立升中計劃，包括助學生認識中學學制、教學語言及科目，以及培養守時及責任感等正面價值觀。

大綱列明生涯規劃教育並非獨立科目，應包含於不同科目及跨學科學習活動，建議課堂進行小組遊戲及角色扮演等活動學習；局方亦建議學校考慮委任負責策劃及推行個人成長教育的人員，統籌小學生涯規劃教育的規劃和推展。

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記者：馮琪雅