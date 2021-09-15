【失蹤人口】交銀董事壽福鋼西貢失蹤　警方呼籲市民提供消息

▲ 交銀董事壽福鋼西貢失蹤，連續兩日動員70多人搜索不果。

警方於昨日（13日）上午9時03分接獲一名女子報案，指未能聯絡上其59歲男性親戚，懷疑他失蹤。經初步調查，案件列作「失蹤人士」處理。

據消息指，失蹤人士為交銀國際控股有限公司非執行董事、中國交銀保險執行董事及行政總裁59歲的壽福鋼。據了解，壽福鋼前晚原定約了一名女親友，但未有應約出現。女親友昨日向壽福鋼的公司了解，發現他亦未有上班，同事到其寓所查看，發現屋內無人，其後報警求助。

▲ 交銀董事壽福鋼西貢失蹤，連續兩日動員70多人搜索不果。

其後警方翻查大廈及附近閉路電視片段，發現壽福鋼於前日（12日）清晨，身穿行山服獨自離開寓所。其身處內地的妻子表示，壽福鋼曾透露12日會去行山，但未提及目的地。警方經調查後，相信壽福鋼於西貢石屋山附近最後露面後不知所終。當局連續兩日出動70多人在石屋山一帶，陸空兩路搜索，但至今仍未有發現。

▲ 交銀董事壽福鋼西貢失蹤，連續兩日動員70多人搜索不果。

警方呼籲市民提供一名在北角失蹤男子的消息，警方指59歲男子壽福鋼9月12日上午離開其位於寶馬山道的住所後便告失蹤，其家人翌日向警方報案。他身高約1.7米，體重約65公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時戴啡色帽，身穿藍色短袖上衣、白色長袖防曬上衣、藍色短褲、黑色長襪及啡色鞋，以及攜有一個淺藍色背囊。

任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 1663或6148 0075與東區警區重案組，或與任何一間警署聯絡。

▲ 失蹤人士壽福鋼的相片。（政府新聞處）

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記者：李榮忠