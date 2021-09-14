【失蹤人口】交銀董事壽福鋼西貢失蹤　連續兩日動員70多人搜索不果

▲ 交銀董事壽福鋼西貢失蹤，連續兩日動員70多人搜索不果。

警方於昨日（13日）上午9時03分接獲一名女子報案，指未能聯絡上其59歲男性親戚，懷疑他失蹤。經初步調查，案件列作「失蹤人士」處理。

據消息指，失蹤人士為交銀國際控股有限公司非執行董事、中國交銀保險執行董事及行政總裁59歲的壽福鋼。據了解，壽福鋼前晚原定約了一名女親友，但未有應約出現。女親友昨日向壽福鋼的公司了解，發現他亦未有上班，同事到其寓所查看，發現屋內無人，其後報警求助。

▲ 交銀董事壽福鋼西貢失蹤，連續兩日動員70多人搜索不果。

其後警方翻查大廈及附近閉路電視片段，發現壽福鋼於前日（12日）清晨，身穿行山服獨自離開寓所。其身處內地的妻子表示，壽福鋼曾透露12日會去行山，但未提及目的地。警方經調查後，相信壽福鋼於西貢石屋山附近最後露面後不知所終。當局連續兩日出動70多人在石屋山一帶，陸空兩路搜索，但至今仍未有發現。

▲ 交銀董事壽福鋼西貢失蹤，連續兩日動員70多人搜索不果。

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記者：李榮忠