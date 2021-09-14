【新冠疫苗】今僅8,205人打第一針　情況迫近4月初

▲ 今僅2.9萬人打針，自5月27日以來再次跌破3萬人(梁偉榮攝)

本港新冠疫苗接種計劃持續，今日（14日）再多2.98萬人打針，是自5月27日以來新低，累計435萬人已打首針，佔合資格人口64.7%，其中158萬人打科興、277.6萬人打復必泰；今僅8,205人打第一針，為4月5日以來新低，當日共8,099人打第一針。

另累計385萬人已打次劑，其中141萬人打科興、244萬人打復必泰，佔合資格人口57.3%。

今日約5,200人預約接種時間，較昨日5,800人稍跌。另外，昨日共有八宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，一人留院觀察，三人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：鄧凱文