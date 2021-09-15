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【國安教育】K1學唱普通話兒歌每日背詩播國歌　深水埗幼稚園新課程培養對國家歸屬感

社會 00:00 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

深水埗佛教曾果成中英文幼稚園於新學年起推出新課程，以認識中華傳統文化切入。（陳靜儀攝）

全港學校推行國家安全教育，深水埗一間幼稚園配合教育局要求，於新學年起推出新課程及活動，以中華傳統文化切入，納入全校幼兒班（K1）至高班（K3）常規課堂，讓各級學唱普通話兒歌、K2認識中國航天科技，並趁早會及排隊如廁時間背《弟子規》及唐詩等，另新增定期舉行升國旗儀式、繼續每日早會播國歌等，以建立中國人身份及對國家歸屬感。

背詩升國旗　獲家長支持

據教育局指引，幼稚園須透過幫助學生逐步建立中國人身份，作為國安教育基礎。香港佛教聯合會主辦佛教曾果成中英文幼稚園校長伍炫熹表示，國安教育議題較新，校方自去年起花約1年時間了解及籌備，包括成立國安教育工作小組，遂於新學年推出全新課程及活動，按原有課程6大學習範疇進行調整，以認識中華傳統文化及藝術切入，令幼稚園學生較易掌握。

該校新課程簡介指，全校在音樂範疇各個學習主題，加插1首普通話兒歌，並參考《中國古代數學遊戲叢書系列－（玩轉數學）》教學；「大自然與生活」範疇則參考香港升旗隊總會教材，教K2生認識中國航天科技，並教K3生認識中藥和試飲中國茶等。

佛教曾果成中英文幼稚園於新學年起，定期舉行升國旗儀式。（陳靜儀攝）

K2認識航天科技　試飲中國茶

伍校長指，半日班受課時限制，水墨畫及剪紙等活動，過往側重在全日班推行，隨着新課程實施，會趁早會及學生排隊如廁時間，鼓勵學生背誦《弟子規》、《靜思語》及唐詩等，並在校內張貼中國名人語錄及典故等，以傳承中華經典文化。

伍提及，該校早於10多年前起，每日早會均會播放國歌，本學年起更會在開學禮及國慶等特定日子辦升旗儀式，教學生尊重國歌、國旗；因該校已有國旗及旗桿，擬利用當局的3,000元津貼添置區旗。

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兩名子女就讀該校的新移民家長胡太說，支持學校由生活層面教學生尊重國家、國旗等；K3生陸婉瀅則說，學唱普通話歌並不難。

佛教曾果成中英文幼稚園為佛聯會屬校，位於深水埗麗閣邨麗萱樓，據幼稚園概覽，2020/21學年有參加幼稚園教育計劃，半日班免學費，全日低班及高班則需收費，全年學費為5,753元。校方指，學校主要招收本地生，非華語生亦佔1成。

佛教曾果成中英文幼稚園校長伍炫熹表示，國安教育議題較新，校方需時了解及籌備教學。（陳靜儀攝）

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記者：馮琪雅

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