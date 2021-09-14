【經濟發展】香港再獲評全球最自由經濟體　港府：將繼續鞏固制度優勢

▲ 香港再獲評全球最自由經濟體。（資料圖片）

菲沙研究所在《世界經濟自由度2021年度報告》，香港再獲評為全球最自由的經濟體，在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」繼續排列首位，港府對此表示歡迎，但形容，研究所對香港法治、國安法立法和內地干預香港事務等評論，屬「不公」，政府發言人強調，港府一直竭力鞏固香港優良的法治及司法獨立傳統。

政府發言人指出，訂立國安法是為了維護國家安全，是每個國家都有的權利和責任，強調香港是中國不可分離的部分，是一個在一國兩制下，享有高度自治權、直轄於中央政府的地方行政區域。中央政府亦一再表明會堅定不移地落實一國兩制政策。

發言人補充指，港府將繼續鞏固香港固有的制度優勢，包括法治及司法獨立、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境，以及高效廉潔的政府等。一如既往，這些優勢將繼續提供一個有利的環境讓企業拓展業務，提升競爭力，從而讓整體經濟持續繁榮發展。強調香港的優勢獨特、商機無限，我們對香港的長遠經濟發展充滿信心。

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責任編輯：林曉君