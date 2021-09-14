【大灣區】數碼港與大灣區商學院簽合作備忘錄　為初創等企業提供全面培訓

▲ 數碼港今日與大灣區商學院簽訂合作備忘錄，進一步擴展大灣區策略夥伴網絡。（經濟日報資料圖片）

數碼港今日與大灣區商學院簽訂合作備忘錄，進一步擴展大灣區策略夥伴網絡，期望合作可為初創、企業及年青創業者，提供更全面豐富的培訓及資訊，以支援大灣區創業及業務拓展。

數碼港透露，截至今年7月，近70家數碼港社群企業已經拓展業務到大灣區城市，比去年同期增加超過一倍，並於區内合共設立逾80間辦公室。

▲ 數碼港主席林家禮博士表示，數碼港非常榮幸與大灣區商學院簽訂合作備忘錄，合力為數碼港的數碼科技社群提供輔導。（受訪者提供）

數碼港主席林家禮博士指出，數碼港非常榮幸與大灣區商學院簽訂合作備忘錄，合力為數碼港的數碼科技社群提供輔導，助其科創成果引進大灣區市場，並共同協作有關科技創新及創業方面的研究，共建科創水平世界一流的灣區。

▲ 數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港期望透過與大灣區商學院新訂協議，進一步擴展大灣區策略夥伴網絡。（受訪者提供）

數碼港首席公眾使命官陳思源則指，通過與大灣區商學院新訂協議，數碼港進一步擴展大灣區策略夥伴網絡，為社群企業開拓業務加強助力。我們十分高興能與大灣區商學院合作，協助更多本地優質初創及時把握大灣區的無限機遇。

大灣區商學院校長陳志輝表示，大灣區商學院希望透過與數碼港合作，為更多數碼港的社群初創開通大灣區的機遇之路，又冀能與數碼港協力推動研究，總結香港初創的成功經驗，與大灣區內各界分享，促進區内的「雙創」發展。

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責任編輯：胡偉明