【強制檢測】11個地點須強檢　9所學校上榜包括寶血會思源學校　楊潤雄開學日曾到訪

▲ 11個地點須強檢，9所學校上榜包括楊潤雄開學日曾到訪的寶血會思源學校。(政府新聞處圖片)

政府今日（14日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及L452R變異病毒株患者曾到訪的香港足球會2樓香港足球會咖啡廳、天樂廣場7樓 Pinnacle Performance，以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的9間學校，包括教育局局長楊潤雄在開學日曾到訪的寶血會思源學校。

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屬再次檢測的指明地方

任何於指定時間身處以下地方的市民，需於9月16日或之前接受檢測，受檢人士若在9月12日至9月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港跑馬地體育道3號香港足球會2樓香港足球會咖啡廳（8月27日上午7時半至上午11時半期間曾身處該處所）

香港灣仔摩理臣山道9號天樂廣場7樓 Pinnacle Performance（8月27日上午6時至上午8時期間曾身處該處所）

幼兒園

任何在9月1日至9月14日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於9月16日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月18日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月12日至14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界大埔大元邨泰德樓三樓309-316室東華三院洪王家琪幼稚園

香港新界大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心

香港新界青衣青綠街5號天主教聖多默幼稚園

香港九龍旺角海富苑海寧閣B及C翼地下救世軍海富幼兒學校

香港新界大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

香港新界沙田隆亨邨隆亨社區中心6樓香港基督教女青年會隆亨幼兒學校

小學及中學

任何在9月1日至9月14日期間曾身處任何下列指明學校就讀級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於9月16日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月18日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月12日至14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界荃灣城門道2號 寶血會思源學校就讀二年級

香港新界元朗元朗舊墟路29號 鐘聲學校就讀一年級

香港新界沙田麗禾里3A號沙田小學就讀一年級

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責任編輯：李榮忠