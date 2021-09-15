【新冠肺炎】今日新增1宗英國輸入個案　已接種兩劑科興確診變種病毒

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本港疫情持續緩和，今日（15日）新增1宗輸入個案，涕及一名由英國抵港的45歲女子。至今本港個案累計12,150宗包括12,149宗確診個案和一宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。

今日新增輸入個案涉及一名45歲女子，9月8日乘坐BA031航班由英國抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，檢出帶有L452R變種病毒；患者已於5月3日及5月31日在香港接種兩劑科興；並於7月23日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病 毒刺突蛋白抗體呈陽性。

昨日新增2宗輸入病例，涉1名53歲女子及1名49歲男子，分別自菲律賓及卡塔爾入境，均已接種兩劑疫苗，本港至今累計12,148宗確診；另有少於5宗初步個案。

政府宣布身處廣東省及澳門的非香港居民，今起可透過「來港易」計劃來港，相關人士只要持有入境前3天內有效陰性檢測結果證明，毋須接種疫苗亦可豁免「疫監」，每日名額2,000個，來港後定期檢測費用將由港府承擔。

此外，港府昨再延長現行防疫措施多2周至本月29日，其中健身中心明起只要房間內員工已完成疫苗接種，該房間內所進行的訓練小組或課堂參加者，可獲准超過4人。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩