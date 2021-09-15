【一門雙傑】麥明山半工讀8年成整型外科醫生　麥明詩舉家慶祝哥哥畢業

▲ 麥明山半工讀8年以一級成績專科畢業，麥明詩舉家慶祝哥哥成整型外科醫生。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）學業成績優異，其兄長麥明山（Vincent）出樣出色，2013年於中文大大學醫學院畢業後，到屯門醫院一邊工作一邊讀書，日前終於修畢專科課程，成功取得整型外科專科醫生資格。

麥明詩昨晚在社交網站出帖，一家人為任職醫生的哥哥麥明山慶祝其完成進修課程，更以一級成績專科畢業，麥明詩寫道：「你終於專科畢業啦！由細到大見到你讀書嘅努力，on call36嘅辛苦，成日食食下飯衝番去醫院，仲要番住工咁溫書去應付專科考試。」

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▲ 麥明詩與哥哥麥明山一向感情要好。（instagram圖片）

麥明詩為哥驕傲

她續謂：「整型外科一啲都唔容易，有時候你做手術一做就十幾個鐘，要治療、重建嘅傷患每個都唔同。麥明山你得咗啦！另外恭喜我爸媽養育咗佢地兒子成為一個咁好嘅醫生。」

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▲ 麥明山身旁是其未婚妻。（instagram圖片）

不少人都誤以為整型外科是專責整容、醫學美容方面的手術，麥明詩亦特地為大家解釋：「對整型外科醫生黎講，醫美只係一部分醫生會做嘅嘢，佢地仲有好多其他手術，例如兔唇重建，癌症切割手術後重建，燒傷，意外後面部重建等等～」

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▲ 麥明山父母幫他跟未婚妻留影。（instagram圖片）

相信過去有不少人誤會麥明詩是姐姐的身份，她在帖文中更搞笑地指：「佢係我呀哥唔係我細佬。」

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於麥明詩的帖文內，其緋聞男友、前機師盛勁為亦有留言：「我想整容，可摸耳收平啲？」雖然麥明詩未有回應，但麥明山則留言回覆：「你咁靚仔我唔知可以係邊到落刀。」

▲ （instagram圖片）

身為退休中學副校長的麥爸爸麥卓生亦有在網上撰文，表示打從心底為兒子感到高興，並為其打氣希望他努力向下一個目標進發。

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麥氏一家四口都是知識份子，麥爸爸是聖公會林護紀念中學前副校長麥卓生，退休後從事補習老師的工作，媽媽麥何小娟為社會福利署中央輔導醫療科職業治療師，因為成功教育麥明詩與麥明山兩位成績卓越的子女，被封為「育兒界KOL」，曾經出書講育兒心得。

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▲ （instagram圖片）

麥家子女全為高材生

麥明詩於會考考取到10A的成佳成，成為2009年的會考狀元，並於劍橋大學的法律系以二級榮譽畢業，返港後參選港姐奪冠，及後成功考取到執業律師資格。

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