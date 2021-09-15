【消委會】逾6成矽膠容器可揮發性有機物質含量超標　億世家摺疊水杯超標最多

▲ 消委會發現逾6成可摺合矽膠食物盒和杯的可揮發性有機物質含量超標。（消委會提供）

近年十分流行摺合式的矽膠食物盒和杯，既環保又方便，吸引不少人使用。不過，消委會測試了市面上14款的可摺合矽膠食物盒和摺杯中，發現逾6成樣本的可揮發性有機物質含量超過德國規限（0.5%），當中以「億世家」摺疊水杯的相關物質含量超標最高，達1.4%，而「執笠倉」和「Gourmet」的折疊飯盒，含量亦達1.3%。

消委會測試市面上9款可摺合食物盒和5款摺杯，各食物盒樣本標示容量由600毫升至1升，售價由29元至130元；5款摺杯樣本售價差異較大，價格由12元至200元，當中有一款沒有標示容量，其餘4款的標示容量為130毫升至470毫升。

由於矽膠產品耐高溫且穩定性好，故會廣泛應用於餐廚用具，不過其品質須達食品用級別，產品需符合接觸用食物物料的安全標準。根據德國 LFGB 標準，盛載或與食品有接觸的矽膠製品， 可揮發性有機物質含量不可高於 0.5%。不過，是次測試結果顯示，有9個樣本的可揮發性有機物質含量超標，佔逾6成，即只有3款食物盒和2款摺杯符合要求。

可發揮性有機物質含量超標的9款矽膠容器：

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超過規限的包括6款食物盒的主體和封圈矽膠物料，包括「Lexngo」、「EZ Cook」、「Diamond」、「Cinnamoroll」、「Gourmet」及「執笠倉」，其可揮發性有機化合物含量由0.76%至1.3%不等；另有3款摺杯樣本超出標準，包括「Daiso」、「Seiwa-pro」及「億世家」，相關含量介乎0.8%至1.4%。

當中可發揮性有機物質含量超標最高的為「億世家」的摺疊水杯，達1.4%；而「執笠倉」和「Gourmet」的折疊飯盒含量亦達1.3%。至於沒有超標的產品中，包括「Ikea」（0.26％）、「Gemini」（0.12%）的折疊飯盒等，當中「Lifeventure」的矽膠水杯含量最低（低於0.1%）。

有研究顯示，長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康，惟本港現時未有規管食品接觸用矽膠或橡膠製品的可揮發性有機物質的含量，消委會促請政府盡快訂定相關標準以保障消費者的健康。

另外，不少上班一族都會自攜午餐，進食前會以微波爐翻熱食物盒內食物。雖然是次檢測的矽膠食物盒樣本，全部聲稱適用於微波爐加熱。不過，消委會發現9款食物盒樣本中，有6款的上蓋並不適用於微波爐，加熱時需移除上蓋，2款產品標示適用，另有1款產品則沒有說明是否適用。

消委會提醒消費者，要留意部分產品的上蓋物料，可能採用不同的塑膠及形狀設計，不應假設全部都可以放入微波爐，而且使用前宜細閱標籤資料，以免因不適當使用而導致容器損壞或發生意外。

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記者：郭詩詩