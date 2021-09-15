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【單車安全】警方元朗區針對單車安全執法 　3日發94張傳票

社會 11:59 2021/09/15

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警方元朗區檢控單車違規共發94張傳票。（警方圖片）

警方連續3日在元朗區內檢控違例踏單車的人士，共發出九十四張傳票。

在9月12至14日，警方在元朗區內多個黑點進行單車安全執法行動，主要針對無遵從交通燈號或交通標誌規定、行人路騎搭單車、晚間沒亮燈、鹵莽或不小心踏單車等嚴重違例事項，行動中，共發出九十四張傳票。

警方亦向踏單車人士，尤其是使用單車送外賣的員工派發「駕駛單車人士安全指引」，借此提醒他們踏單車安全的重要性及相關交通規例。警方並在意外黑點掛設橫額，提醒騎單車人士下坡時要減速、遵守交通標誌和燈號、在安全情況下落車推車及在單車徑和馬路的交界位需要留意車輛出入，尤其在橫過鐵路軌時。

警方非常重視道路安全，會繼續採取相關的宣傳及執法行動，並呼籲所有騎單車人士應遵守交通規例，否則可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。

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責任編輯：余思嵐

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