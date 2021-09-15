【消委會】22款嬰幼兒潤膚乳含致敏物　 其中一款使用歐盟禁用香料

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嬰幼兒皮膚幼嫩容易敏感，挑選潤膚乳須特別小心。消費者委員會測試市面上40款嬰幼兒身體潤膚乳，發現5成半樣本檢出香料致敏物質，當中香料致敏物質總量最高的「Aveeno Baby 嬰兒薰衣草舒靜保濕乳」更檢出歐盟禁用、致敏性高的新羚蘭醛（HICC）及羚蘭醛（BMHCA）；另有9款說明帶有薰衣草香味或含有相關成分的樣本檢出芳樟醇或檸檬烯，其經過氧化後可形成致敏性較高的物質，含量較高的樣本自然風險較大 。

是次測試40款嬰幼兒專用身體潤膚乳，當中13款說明初生嬰兒適合使用。各樣本的售價十分懸殊，每款的價格由約12元至318元。若參考海外研究，以年齡介乎0至3歲幼童用潤膚乳塗抹全身每次用量的中位數3.7克（或毫升）計算，使用各樣本每次花費介乎0.1元至7.7元不等，相差76倍。

測試結果顯示，22款樣本檢出香料致敏物質， 有10款檢出3至10種香料致敏物，其中檢出香料致敏物質種類最多的2款樣本（8種和10種）並沒有標示所有相關物質，消費者不能從產品標籤資料得知 這些香料致敏物的存在。

當中8款樣本檢出的香料致敏物質總量相對較高，由約0.13%至0.45%，而檢出總量最高的「Aveeno Baby 嬰兒薰衣草舒靜保濕乳」，更檢出歐盟禁用於化妝品的香料物質新羚蘭醛（HICC），以及同樣被受關注的羚蘭醛（BMHCA）。HICC是高致敏性的致敏物，海外有研究提出這種香料是令兒童出現皮膚過敏的常見致敏原之一，亦是與接觸性皮膚炎有關的成分；而BMHCA則是已確認的接觸性致敏物，被歐盟建議歸類為具有生殖毒性第1B類物質，即推定為對人類有生殖毒性的物質。

消委會提醒家長，雖然各樣本檢出的香料致敏物總量普遍較低，但由於每天使用及用量較多，其潛在致敏風險要份外留意，要檢視產品標示是否含有芳樟醇或檸檬烯，並留意有效期，如已過期便不適用於嬰幼兒身上 。

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記者：陳麗娜