【2021中秋節】康城+德福+青衣城3港鐵商場辦中秋美食節　送500萬元商場電子優惠券賀佳節

▲ 中秋節下星期就到，港鐵3大商場攜手呈獻「中秋盛饌」美食節，有月餅及各類應節食物，大家可以一次過去掃貨，十分方便。(圖片由受訪機構提供)

今個中秋， 港鐵旗下三大商場 The LOHAS康城 、德福廣場及青衣城攜手帶來 「中秋盛饌」 美食節，共雲集超過50個特色攤檔，匯聚傳統及新派月餅、 特色禮盒以至海外美食， 讓大家一次過輕鬆搜羅應節食品，送禮自用兩相宜，與親朋好友共聚賞月、歡度佳節。

「中秋盛饌」美食節匯聚了多個本地老字號品牌 ，包括香港榮華餅家、大同老餅家、八珍及香港皇玥等提供傳統經典月餅， 同時亦為大家帶來各種新式月餅，如黑刺榴槤冰皮竹炭月餅、手作日本香印紫薯無皮月餅、咖啡月餅、泰國及台灣月餅等 ，口味層出不窮，定能一次過滿足不同人士的口味。

除了共嘗月餅慶祝外，家人相聚吃飯亦是中秋節的慣例，「中秋盛饌」 美食節特別帶來花膠、燕窩、海味及湯包等應節美食， 保證中秋人人有口福。

場內亦有售賣景盛莊、英記茶莊及園地茶人的茶葉，令大家可品嚐美食同時，亦能同時喝一口醇茶，消滯解膩。

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另外，港鐵商場會透過MTR Mobile手機應用程式， 送出總值500萬元之商場電子優惠券。於9月15日下午2時起，MTR Mobile登記用戶登入MTR Mobile App即有機會獲得商場電子優惠券，包括：45,000張價值100元電子優惠券、1,000張價值500元電子優惠券，適用於港鐵旗下所有商場（ELEMENTS圓方除外）的電子優惠券參與商舖。 數量有限， 先搶先得。

日期：即日至9月20日 早上11am-晚上9pm

地點：The LOHAS康城L3 「 The LOHAS Collect」Zone B

德福廣場1期地下展覽場地

青衣城1期1樓展覽場地

記者：招美寶