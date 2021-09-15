【消委會】中小學書費升幅高於通脹　中二升幅最高書費達3,388元

▲ 消委會發現中小學書費升幅高於通脹，中二的書費更達3,388元升幅最高。（資料圖片）

新學年開始，書簿費成家長其中一筆開支，消費者委員會調查發現，中小學整體平均購書費分別較上學年上升5.3%及 3.6%，升幅顯著高於同期通脹（0.4%），小學新學年平均購書費為3,083元，中學新學年的平均購書費為2,887元，當中以中二書費錄最顯著升幅，達5.9%，消委會指是由於中二所修讀的科目及用書與上學年有顯著分別，如有中學以出版書籍取代教師自製教材。

消委會在教育局協助下，以隨機抽樣方式 ，在全港抽出87間小學及76間中學，並向學校發信收集新學年和上學年的書單及有關資料，包括必須購買的課本、作業及校本教材等的費用，扣除各種折扣後，得出各級別的平均購書費和兩學年間的變化，截至8月底調查共得到57間小學和50間中學提供相關資料，有效回覆率為65.6%。

調查發現，小學新學年平均購書費為3,083元，按年顯著上升5.3%，升幅高於去年的2.8%；各級別的平均購書費介乎2,879至3,223元，按年升幅介乎4.9%至5.5%。而高小新學年的平均購書費為3,181元，則稍高於初小的2,984元。較多小學選用的練習加價幅度由3.4%（常識科）至 6%（數學科），相信是小學整體購書費錄得顯著升幅的原因。

至於中學新學年的平均購書費為2,887元，按年上升3.6%，較去年的升幅高。按學習階段分析，初中新學年的平均購書費為3,340元，按年升幅為4%。高中方面， 鑑於新學年教育局在中四級別 ，以公民與社會發展科取替通識教育科 ，今學年購書情況與上學年不同，未能直接比較兩學年的開支。若剔除中四公民與社會發展科（新學年）及通識教育科（上學年） 的數據後高中平均購書費為2,433元，較上學年高3%。

在優惠方面，今年書商向中小學提供的購書折扣明顯有減少。39間小學（72%）獲較高的86折至89折優惠， 數量較去年調查少6%；7成中學（33間）獲書商提供89折至9折優惠，數量較去年的調查少4%。

基於購書所費不菲，消委會建議各中小學可採取措施將課本循環再用並推動環保，包括由學校購買輔助學材供學生借用 、添置故事書供學生輪流使用，以及舉辦舊書捐贈或寄賣活動 ，讓學生可以較相宜價錢添置課本和學材 。同時，消委會建議學校可協助使用舊書，而另需散購學材的學生取得購書折扣，以減省整體購書費。

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記者：鄧凱文