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【渣馬2021】首度新增虛擬跑今日開始報名　一文看清比賽詳情

社會 11:02 2021/09/15

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

2021渣打香港馬拉松新增虛擬跑。（資料圖片）

香港渣打馬拉松主辦單位公布，將於10月24日（周日）舉行實體賽事，今年的賽事將維持馬拉松、半馬拉松及10公里賽事三個距離組別，總共有18,500個參賽名額。另外，今年首度特別新增虛擬跑，於10月25日至11月14日舉行。

主辦單位指，大會特別舉辦虛擬跑賽事同樣設有馬拉松、半馬拉松及10公里三種距離組別，虛擬跑的報名費是實體賽事的一半，先到先得，年滿16歲的人士可於9月15日上午10時起經大會網站登記，並於活動期間完成所選的里數，不限地點，參加者須利用大會指定流動應用程式紀錄跑步過程，經核實後可獲取電子證書、大會紀念T恤及完成獎牌。

一旦實體賽事因疫情或其他因素影響而被迫取消，大會將作出以下安排：

• 10月10日或之前取消，跑手可獲50%報名費退款。
• 即10月10日或之後取消，所有跑手將不獲退款，但可免費獲得虛擬跑名額。

仍有一個多月就舉行實體賽事，不過有市民在香港渣打馬拉松的Facebook平台留言指出，報名後仍未收到確認電郵，希望主辦單位盡快跟進。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

 

 

 

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