【聲夢傳奇】姚焯菲戴港姐后冠預祝15歲生日　Chantel會否出單曲撼炎明熹？

《聲夢傳奇》人氣學員「國民初戀」姚焯菲（Chantel）日前以雅典娜造型為《2021香港小姐競選》揭開序幕，打扮唯美。

此外，Chantel更破紀錄，成為歷年來《香港小姐》年紀最小的開場表演者，她在台上演出淡定已頗具大將之風，可是平日在花絮、IG短片中也不難發現她有孩子氣、可愛的一面。

事實她於下周三（9月22日）才15年歲生日，年齡仍然很少，於港姐決賽當晚，更獲贈We Miss HK套裝為生日禮物，Chantel一看到都已「心心眼」呢！

【聲夢傳奇】姚焯菲首拍樓盤廣告 「國民初戀」Chantel成《聲夢》廣告王

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Chantel戴后冠

Chantel打開盛載著小后冠的粉紅色外盒就已經「O嘴」，身旁的好姊妹鍾柔美、炎明熹、詹天文都嘩聲四起，大讚套裝設計精美。

接著，Chantel拿起小后冠、權杖為自己加冕，再話「嘩，好靚啊，我細個唔知有咁多嘢」。主持解釋套裝是近年才推出，Chantel不忘再次感謝，兼且興奮地話：「好鐘意啊 Yeah」。

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究竟Chantel將組女團抑還是推出個人單曲，這一直也是粉絲們相當關心的問題之一。

當Chanel被問到會如何抉擇時，她回應：「不知道，兩樣也好」，更「賣口乖」指自己擁有We Miss HK套裝也很好，顯然她也十分喜歡小后冠呢！

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炎明熹出個人歌曲

另一邊廂，炎明熹就率先跑出，成為首位推出個人歌曲的《聲夢》學員，不用再只是「唱別人的歌」。昨日，星夢娛樂推出Gigi新歌《真話的清高》預告片。15秒的黑白預告片只寫有歌名與「愛和謊言能並存嗎？」商台DJ梁文禮漏口風說：「嚟啦，炎明熹今個月（9月）已有添啦，廿零號就出啦。」

Gigi推出個人單曲，而Chantel在歌唱事業上的願望又會否在今年實現呢？但如果Chantel「單飛」發展，明年各大小的樂壇頒獎禮上，Gigi與Chantel兩個好姊妹就要一同爭新人獎了。

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