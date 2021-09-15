【不肯吃藥】某些病人憂慮副作用不肯吃藥 醫生：疾病給人的危害更嚴重

▲ 與藥物的副作用相比，疾病給人的危害更嚴重。

世上有兩種麻煩病人，一種是亂吃藥，一種是甚麼藥也不肯吃。

亂吃藥的人不用說了，一丁點不舒服就「自行處方」；即使沒病，也要去坊間買些補藥吃，難怪藥廠賺得盤滿缽滿了。這類病人，大多是上一輩的老人家，對科學認識貧乏，盲目依賴藥物。

至於堅持不吃藥的，多半是現代「知識分子」，深受「藥物有副作用」的思維影響，又擔心多吃了會上癮、有抗藥性之類。於是，劇痛不吃止痛藥、敏感不用類固醇、高膽固醇不服藥、抑鬱症不肯求醫、細菌感染不用抗生素、瘟疫不打疫苗……總之，不論如何解說都拒絕合作，令醫生頭痛無比。

有趣的是，他們許多是特別注重健康生活的，吃喝有度，規律運動，覺得吃藥就等於質疑自己。他們深信，所有疾病能靠自然方法好起來。

他們振振有辭：「你們西醫為甚麼會叫人吃藥呢？人體的免疫系統本就能對抗疾病。用藥是治標不治本，還擾亂自然治癒力，難道『自然』不是最好的嗎？」

如果醫生的處方藥物及治療安排，能夠被簡單的理論一句抹殺的話，那實在太小看現代醫學的智慧了。

對着固執如牛的人，我總按捺不住：「『醫學』的本質，就是要違反自然！改善健康、消除疾病、延長性命、不讓人死掉，我們醫生每天做的每樣工作，都在違反自然！現代人的營養飲食、運動養生、消毒衞生、手術急救，使人類壽命從原始人的30歲演變成今天的80歲，哪一部分不是靠着『違反自然』的醫學呢？」

人體是一個複雜的反應體系，將各種物質合成、利用、代謝、分解，使之達致平衡；當出現失衡時，就會產生疾病。而藥物入體，能及時作出阻斷或干擾，使失衡的狀況「改邪歸正」，從而達到治病的目的。與藥物的副作用相比，疾病給人的危害更嚴重，「兩害相權取其輕」，當醫生處方藥物時，大家還是乖乖地遵從醫囑吧！

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