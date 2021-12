晚期大腸癌非絕路！ RAS基因檢測加anti-EGFR標靶合併治療　助精準控病延存活期

▲ 臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生

自2013年,大腸癌便成為本港最常見癌症之首¹,當中有20%的新個案已屬第4期²。臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生表示:「大腸癌的可治性比其他癌症高,但第4期大腸癌的5年內生存率只有約14%³。針對轉移性晚期大腸癌,醫生會先確認患者有否出現RAS基因變異,以制訂更適切的治療方案。」

隨著香港人的生活習慣西方化,多進食肉、少吃蔬菜,工作繁忙令運動量大減,這些習慣都會增加患大腸癌的風險⁴。梁醫生指:「由瘜肉演變至癌腫瘤,若沒有造成阻塞,患者未必會察覺有異。直至出現血便、大便有大量黏液及腸塞等症狀5,甚至擴散至肺或肝臟等,患者才察覺有異,確診時已屬轉移性晚期大腸癌⁵。 」

確診後先驗基因 助制訂精準治療方案

針對轉移性晚期大腸癌的患者,腫瘤科專科醫生會先為患者檢測腫瘤細胞基因特性,以制訂精準的治療方案⁶。近一半大腸癌患者都出現RAS基因變異⁷,其病情的惡性度會較高,一般會使用抗血管增生標靶藥(anti-VEGF)配合化療⁵,⁶,⁸。

梁醫生表示:「對於轉移性晚期大腸癌的患者,治療目標主要為控制病情、延緩病情惡化及縮小腫瘤,以便提升腫瘤的切除率⁹,並改善患者的生活質素。」

抗生長訊號標靶藥結合化療 延存活期

當確認患者沒有RAS基因變異的情況,傳統沿用的一線治療是化療。現時則可使用化療藥並結合抗生長訊號(anti-EGFR)標靶藥作為一線治療¹⁰ 。但若患者對化療無反應,研究亦顯示可單獨使用anti-EGFR標靶藥¹¹。

anti-EGFR標靶藥可針對患者的表皮生長因子受體,從而抑制腫瘤細胞增生,甚至讓癌細胞凋亡⁵。相比傳統只使用化療,使用anti-EGFR標靶藥配合化療的患者,整體存活率中位數可增長大約5個月;而顯示病情受控的無惡化存活期中位數也延長1個多月¹¹,¹²。

預防勝於治療,要預防大腸癌先要從生活習慣入手,減少進食加工肉及醃製食品,減輕工作壓力,恆常做帶氧運動等¹³。

資訊由梁廣泉醫生提供及安進香港支持

