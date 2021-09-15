天后鄭秀文化新泥人跳現代舞　《無人島》成Sammi出道以來最滿意MV

▲ 天后鄭秀文拍攝新歌《無人島》MV。

天后鄭秀文（Sammi）新專輯《Listen To Mi》連續三周唱片銷量榜奪冠，當中新歌《無人島》的MV內，Sammi更首次以泥人造型跳現代舞。戴上頭套、隱形眼鏡、塗滿一身泥濘的她，與香港舞蹈團首席舞蹈員黃磊完美演繹二人關係中的矛盾和張力，Sammi揚言這是她出道以來最滿意的MV。

《無人島》由曲風到主題都與Sammi以往作品截然不同：「呢首歌感覺比較淒美和另類，呈現一段關係之中嘅張力、角力、愛與恨、不安等情緒，好綁緊的狀態。」

她續指：「去到臨界點，關係就快要斷，其中一方好想抽離、逃離呢個關係，去到一個無人島盡情釋放就快要爆裂嘅感覺，之後回歸返呢段關係時，就有重生感覺，就好似歌詞中我好鍾意嘅一句：『躲一躲 我承諾會再生』，任何關係都需要有返自我同埋態度。」

香港舞蹈團首席舞蹈員參與

不一樣的歌曲，不一樣的MV，繼《新造的人》之後，Sammi再與電影界著名美指梁華生（James）合作，擔任《無人島》MV導演，並邀香港舞蹈團首席舞蹈員黃磊與她演出舞蹈部份。

Sammi說：「呢個MV情景包含好多情緒，透過現代舞，同埋我哋臨場二人互動，表達兩個人喺關係之中綁緊狀態，我好鍾意整個場景和造型設計，好有抽離感。」她透露自己是現代舞Fans，經常上網看世界各地的表演，得知導演James計劃在MV加入現代舞部份，立即毛遂自薦。

泥人造型登場

為了「泥人」造型，Sammi和黃磊花了半天妝身，戴上頭套和特別色隱形眼鏡後，化妝師為他們將泥灰一層一層地掃滿全身。

然後他們赤腳穿梭於佈滿塵土泥灰的場景中跳舞，一時躺在木枱上，一時跑上樓梯，黃磊單手抱起Sammi 旋轉，充滿張力，感覺好淒美。

雖然Sammi 第一次表演現代舞，但她有跳舞底子又勤做運動，筋骨柔軟，加上黃磊帶動，二人表現非常合拍，令人目不暇給。

Sammi說：「最初開會時，導演構思由專業舞蹈員演出，一聽到就飛出嚟話好想演呢個『泥人』，好想親自演繹呢段兩個人關係角力和張力嘅部份。」

她透露，本身好喜歡現代舞：「成日上網睇。我以往唱流行曲都無機會用呢種舞蹈呈現，好高興今次有呢首比較另類嘅歌畀我去演，亦好多謝團隊邀請到黃磊先生演出。」

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